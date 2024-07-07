Страна ввела в эксплуатацию два новых корвета-невидимки класса Tuo Chiang, прозванные «убийцами авианосцев».

На этой неделе Тайвань ввел в эксплуатацию два новых стелс-корвета класса Tuo Chiang. Корветы An Jiang и Wan Jiang, прозванные «убийцами авианосцев», входят в число первой партии небольших, но быстрых и маневренных кораблей ВМФ, сообщил военный источник, согласно сообщению South China Morning Post (SCMP). Всего Тайвань сейчас имеет 6 таких кораблей.

Корвет Tuo Chiang. Источник изображения: APA/AFP/SAM YEH / SAM YEH

Корабли длиной 60,4 метра и шириной 14 метров могут развивать максимальную скорость 45 узлов (83 км/ч), иметь водоизмещение 700 тонн и дальность действия 1800 морских миль (3333 километра).

В состав вооружения входят тайваньские противокорабельные ракеты Hsiung Feng II и III, а также зенитные ракеты Hai Chien II. Также имеется 76-мм пушка.

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Особая форма корпуса кораблей также призвана снизить их радиолокационную заметность. Это затрудняет их обнаружение вражескими подразделениями. Корабли Tuo Chiang также могут работать на мелководье или в прибрежных водах. Более крупные корабли, такие как эсминцы и фрегаты, испытывают там трудности при передвижении.

Военные корабли являются частью «асимметричной войны» Тайваня, целью которой является отразить вторжение значительно более крупной и сильной китайской армии. Цель, среди прочего, состоит в том, чтобы сделать вторжение максимально дорогостоящим и рискованным для Китая.

Небольшие маневренные корабли класса Tuo Chiang могут атаковать и, в лучшем случае для Тайваня, даже потопить большие и дорогие китайские авианосцы, такие как новейший «Фуцзянь».

Напряженность в этом районе в последнее время вновь возросла. Китай провел крупные военные учения вблизи Тайваня. Кроме того, китайские истребители неоднократно нарушали воздушное пространство Тайваня. Китайские военные корабли также регулярно приближаются к Тайваню.

Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию и регулярно угрожает завоевать островное государство. Тайвань, с другой стороны, всегда был полон решимости защитить свою независимость. Считается, что его союзником выступают США.