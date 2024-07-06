Два астероида классифицируются НАСА как «потенциально опасные». Другой астероид 2023 DW особенно близко приблизится к Земле лишь в 2046 году.

НАСА внимательно изучило два гигантских астероида, пролетающих мимо Земли. «2011 UL21» и «2024 МК» были сфотографированы 27 и 29 июня, а снимки представлены в начале июля.

Астероид «2024 МК» пролетел близко к Земле. Фото: НАСА

Хотя ходили разговоры о «близком пролете», не было никаких опасений, что любой из них мог столкнуться с Землей. «2011 UL21» находился на расстоянии 6,6 млн км от нашей планеты. Но это был первый раз, когда он подошел достаточно близко к Земле, чтобы его могла обнаружить радиолокационная система Deep Space Network.

«2024 МК», который был обнаружен только 16 июня, за 13 дней до пролета 29 июня, подошел значительно ближе к Земле на расстоянии 295 000 км.

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При размере 150 метров он выглядит угловатым и вытянутым. Он также имеет характерные закругленные и плоские участки. Близкий пролет такого астероида случается редко, и поэтому наблюдение особенно важно.

«2024 МК». Фото: НАСА

«2024 МК» «потенциально опасен», но в будущем угроза пока маловероятна. Однако гравитация Земли изменила 3,3-летнюю орбиту астероида вокруг Солнца. Это сократило его пролет на 24 дня.

Изображения были созданы с помощью радара Солнечной системы Голдстоуна Deep Space Network (DSN). Антенны DSS-14 (высота 70 метров) и DSS-13 (34 метра) использовались в Калифорнии. DSN — это глобальная радиолокационная сеть, включающая несколько антенн в разных местах и спутников. Две антенны посылали радиоволны на астероиды. Они отражали сигнал, и поэтому их форма была записана.

Это исследование показало, что «2011 UL21» представляет собой двойной астероид. Обнаружение этих систем важно, чтобы узнать больше об их орбитах, массах, плотностях и их соответствующих положениях. Это говорит исследователям о том, как они могли образоваться.

Опасности, как сообщает НАСА, стоит ожидать от другого объекта. 14 февраля 2046 года мимо Земли пролетит астероид 2023 DW. Его орбита вокруг Солнца пронесет объект диаметром 50 метров на минимальное расстояние 0,0005 астрономических единиц от Земли. Это 75 000 километров.

Астероид вряд ли столкнется с Землей. Тем не менее объект внесен в списки риска НАСА и ЕКА, сообщает USA Today. НАСА написало, что потребуется время, прежде чем можно будет сделать более точный прогноз курса объекта.

Согласно текущим расчетам ЕКА, шанс столкновения объекта с Землей составляет 1:625. НАСА видит вероятность попадания выше — 1:560. Более точные расчеты обычно приводят к тому, что шансы на столкновение с Землей уменьшаются.

А 16 февраля 2023 года астероид 2005 YY128 приблизился к Земле ближе, чем за последние 400 лет. Он пролетел на расстоянии 4,5 млн км. Риска столкновения с Землей не было. По оценкам астрономов, диаметр астероида составляет не более 1,3 километра. Как следует из названия, он был обнаружен в 2005 году. Пролет астероида состоялся ровно через 10 лет после того, как над Челябинском взорвался 20-метровый метеорит. Это был самый мощный взрыв небесного тела более чем за столетие. Ранения получили почти 1500 человек. Взрывной волной были выбиты окна сотен зданий.

По данным Space.com, с тех пор меры предосторожности для отражения угроз из космоса были значительно усилены. Несколько лет спустя НАСА открыло свой Координационный офис планетарной обороны. Утверждается, что 95% астероидов диаметром не менее одного километра, которые в конечном итоге могут появиться в радиусе 50 миллионов километров от Земли, уже обнаружены.





