Из-за нехватки времени сотрудники Boeing десятилетиями устанавливали в самолетах некачественные детали. Установлено 50 000 таких элементов. Boeing хочет «тщательно изучить» обвинения.

Пребывающий в кризисе производитель самолетов Boeing снова попал в скандал. В этот раз заявление сделал Мерл Мейерс, еще один бывший сотрудник. Он рассказал CNN, что обвинил компанию в повторном использовании неподходящих («мусорных») деталей для 787 Dreamliner. Об этом канал сообщил 3 июня.

Сборочный цех компании

Мейерс 30 лет работал менеджером по качеству на заводе Boeing Everett в Вашингтоне. Сотрудники там регулярно использовали детали с внутренней «свалки», которые фактически списывали как непригодные к использованию в самолетах.





«Это огромная проблема. Основное требование системы качества — разделить плохие и хорошие детали», — сказал он.

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Причина такой практики уже сообщалась другим информаторам в прошлом. Детали использовали, потому что необходимо было соблюсти сжатые сроки производства. Соответственно, возникла внутренняя конкуренция между командами в авиагиганте.

787 Dreamliner

Эта ситуация увеличила потребность в более быстром поиске запчастей. После нескольких часов поисков рабочие попросили сотрудников службы безопасности вынести со склада детали, которые еще не прошли контроль качества. Также использовались детали, предназначенные для других моделей самолетов.

Сотрудники составили внутренний документ, который одобрял такую практику. Однако, поскольку это не была официальная позиция Boeing, документ никогда не фигурировал ни в каком контроле качества и, следовательно, детали не проверялись.

Лишь в конце июня информатор и экс-менеджер обнаружил производственные дефекты Dreamliner, которые также возникли из-за нехватки времени. В самолетах были просверлены слишком большие отверстия, чтобы быстрее удалить остатки краски.

Сообщается, что с начала 2000-х годов в 787 Dreamliner попали 50 000 непроверенных или выброшенных на так называемую «свалку в цехах компании» деталей. Речь идет как о винтах, так и о закрылках. В течение десятилетия детали, которые на самом деле подлежали списанию, неоднократно обходили контроль качества и попадали на сборочные конвейеры.

Из бесед с действующими сотрудниками Boeing Мейер узнал, что детали больше не используются непосредственно со «свалки». Однако детали устанавливаются сразу после поставки без предварительной проверки их качества.

Часть Boeing 787 Dreamliner на заводе в Южной Каролине. Фото: APA

Основываясь на истории внутренней электронной почты, Мейерс смог доказать, что он информировал Boeing об этой практике в течение многих лет. Помимо прочего, аудиторы проигнорировали показания очевидцев.

Компания Boeing сообщила CNN, что будет «тщательно расследовать любые обвинения в ненадлежащем поведении, например, в неправильном обращении с документами или несанкционированном перемещении деталей». При необходимости будут внесены улучшения.

Другой информатор недавно выступил с аналогичными обвинениями в адрес Boeing. По его словам, несоответствующие детали всегда использовались в производстве самолетов 737. Действующий инспектор по качеству Boeing Сэм Мохок затем подал официальную жалобу, которая в конечном итоге попала в следственный комитет Управления труда и здравоохранения. Мохок говорит, что проблема сохраняется. Впервые об этом в середине июня сообщило агентство Bloomberg.