Математики из Индии изучали теорию струн, но нашли способ быстрее вычислить число Пи (π).

Два математика из Индии просто искали лучшую формулу для теории струн. Им также удалось найти более короткий и простой метод вычисления числа Пи (математическая постоянная, равная отношению длины окружности к её диаметру).

Число Пи имеет бесконечно много десятичных знаков.

Пи (3,14) известно большинству людей как бесконечно длинное число, которое описывает соотношение между длиной окружности и диаметром круга. Поскольку десятичных знаков бесконечно много, его можно вычислить только приближенно, например, с помощью так называемых молекулярных формул. Приблизится к числу можно посредством многих вычислений.

Однако Анинде Синхе и Арнабу Саха этого оказалось недостаточно для достижения своей цели — расчета амплитуды колебаний струн. Теория струн предлагает решение проблемы, заключающейся в том, что квантовая механика в настоящее время несовместима с теорией гравитации Эйнштейна. Поэтому она предполагает, что все состоит из вибрирующих квантовых струн, а не из отдельных частиц.

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Предполагается, что колебания этих гипотетических квантовых струн описывают характеристики частиц, такие как их масса. Чтобы включить в расчеты свойства множества различных частиц, ученые искали новую, более эффективную молекулярную формулу.

Анинда Синха (слева) и Арнаб Саха (справа). Фото: Manu Y

В то время как с помощью известных методов нужно 5 миллиардов членов, чтобы получить число Пи с точностью до 10 знаков после запятой, с помощью новой формулы 30 членов достаточно для получения числа от 10 до 100 знаков после запятой. Математики описали Пи как блюдо, а молекулярную формулу как рецепт, представленный рядом ингредиентов (параметров). Большой проблемой до сих пор было найти эти ингредиенты быстро и в правильной комбинации, чтобы максимально точно приблизиться к Пи. Новый метод теперь делает это возможным, так что число Пи можно вставлять в другие уравнения для последующих вычислений.



«Мы никогда не ставили перед собой задачу найти новый способ представления Пи. Все, что мы хотели, — это изучить частицы высоких энергий в квантовой теории и попытаться разработать модель, которая использует меньшее количество, но более точных параметров, чтобы понять, как взаимодействуют частицы», — сказал Синха.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review Letters. По словам Синха, физики и математики до сих пор упускали важные моменты при расчетах из виду, потому что у них не было правильных инструментов расчета. Этот подход уже рассматривался в 1970-х годах, но в то время он был слишком сложен для дальнейшего развития. Новое открытие пока остается чисто теоретическим.



