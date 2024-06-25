Джулиан Ассанж покинул лондонскую тюрьму Белмарш, где находился с 2019 года.

Как сообщила на платформе X жена Джулиана Ассанжа Стелла, основатель Wikileaks вышел на свободу после длительного периода заключения. Соглашение с системой правосудия США привело к тому, что известному разоблачителю разрешили выйти из тюрьмы и вернуться в свою родную страну, Австралию.







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В своем сообщении жена Ассанжа поблагодарила многих сторонников, которые на протяжении многих лет неустанно работали над его освобождением.

Предысторией его освобождения стал длительный переговорный процесс с судебной системой США. Этот процесс в конечном итоге привел к сделке, детали которой пока полностью не раскрыты. В рамках этой сделки Ассанж признает себя виновным по одному пункту обвинения: несанкционированная публикация государственной тайны. Однако назначенное за это наказание считается уже отбытым, поскольку последние несколько лет он, как известно, провел в тюрьме. Эта сделка с Минюстом США позволила ему немедленно выйти из тюрьмы и получить разрешение вернуться в Австралию.

Сообщается, что он был освобожден из тюрьмы строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и во второй половине дня Ассанж прибыл в аэропорт Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию. После более чем пяти лет пребывания в камере размером 2 х 3 метра, где журналист был изолирован по 23 часа в сутки, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми.

Условия соглашения Ассанжа с властями подвергаются серьезной критике. В частности, резкой критике подвергается тот факт, что Ассанжу пришлось признать себя виновным. Критики утверждают, что этот шаг создает опасный прецедент, который подрывает свободу прессы и криминализирует журналистику. Вынуждая Ассанжа признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне, многие видят тревожное расширение юрисдикции США на неграждан. Это расширение может быть использовано в будущем для преследования журналистов и информаторов по всему миру.

Американский политик Роберт Ф. Кеннеди-младший, среди прочих, выразил обеспокоенность по поводу влияния этой сделки на свободу прессы и права журналистов. Он подчеркнул, что благодаря этой сделке США удалось резко ограничить границы журналистской работы. Кроме того, он также указал на проблемы со здоровьем, вынудившие Ассанжа пойти на сделку.

Учитывая его серьезные проблемы с сердцем и порой бесчеловечные условия в тюрьме Белмарш, у Ассанжа не было другого выбора, кроме как принять сделку, чтобы спасти свою жизнь. Тот факт, что ему пришлось признать вину под таким сильным давлением, многие считают морально сомнительным и победой репрессивной государственной власти над свободой личности и свободой прессы.

Освобождение Ассанжа не означает конец всех юридических споров. Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация и будут ли против него приняты дальнейшие юридические меры. Однако на данный момент Ассанж может наслаждаться вновь обретенной свободой и с нетерпением ждет воссоединения с семьей и друзьями. Он и его проект Wikileaks по-прежнему имеет многочисленных сторонников по всему миру, которые будут продолжать бороться за закон и правду.