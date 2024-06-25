Музыкальная индустрия вменяет стартапам «явные случаи нарушения авторских прав». Истцы требуют обеспечительных мер, судебных запретов и возмещения ущерба.

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) объявила о двух исках об авторских правах, связанных с «массовым нарушением» звукозаписей, защищенных авторским правом, музыкальными стартапами с искусственным интеллектом Suno и Udio. Иски были поданы в федеральные суды Бостона и Нью-Йорка.



Истцами по этим делам являются музыкальные компании, владеющие правами на звукозаписи. Права на звукозаписи, по их мнению, были нарушены Suno и Udio. Истцами выступают в том числе Sony Music Entertainment, UMG Recordings, Inc. и Warner Records.

Suno и Udio — два стартапа, которые можно рассматривать как пионеров музыкальных сервисов искусственного интеллекта. Частично бесплатно, частично платно, можно создавать целые песни одним нажатием кнопки с помощью подсказки. Неясно, на каком контенте обучались их модели ИИ, но есть подозрение, что это миллионы песен, защищенных авторским правом.

реклама «Музыкальное сообщество приняло искусственный интеллект, и мы уже работаем с ответственными разработчиками над созданием устойчивых инструментов искусственного интеллекта, которые ставят артиста в центр внимания. Но мы сможем добиться успеха только в том случае, если разработчики захотят работать с нами», — сказал председатель и генеральный директор RIAA Митч Глейзер.

Главный юрисконсульт RIAA Кен Дорошоу отметил, что речь идет о явных случаях нарушения авторских прав, когда звукозаписи копируются в больших масштабах без лицензии. Suno и Udio пытаются скрыть весь масштаб своих нарушений вместо того, чтобы создать предлагать услуги на прочной и законной основе.

В этом году Suno AI привлекла $125 млн от инвесторов Lightspeed Venture Partners, Ната Фридмана и Дэниела Гросса, Matrix и Founder Collective. Проект Udio, в свою очередь, стартовал только в 2024 году и был основан группой бывших сотрудников Google Deepmind — они получили инвестиции в размере $10 млн от Andreessen Horowitz, известного рэпера и продюсера Will.i.am, Кевина Уолла, Common и Майка Кригера.

В исках требуется признание того, что эти два стартапа нарушили права истцов на аудиозаписи, защищенные авторским правом. Также требуются судебные ограничения, запрещающие сервисами нарушать права на аудиозаписи в будущем, а также возмещение ущерба за уже произошедшие нарушения.

В жалобах говорится:

«Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, как и все другие фирмы, должны соблюдать законы, защищающие человеческое творчество. Нет ничего, что освобождало бы технологию искусственного интеллекта от авторских прав».

Сообщается, что создание и эксплуатация этих сервисов сначала требует копирования и приема огромных объемов данных для «обучения» модели программного обеспечения, которая может генерировать выходные данные. Для этих сервисов это означало копирование самых популярных в мире звукозаписей.

Suno и Udio — не первые стартапы в области искусственного интеллекта, против которых подали в суд. Другие иски касаются: