Платформа LocalCore помогает соблюдать нормативные требования, предлагая все преимущества ИИ без сторонних поставщиков.

Учитывая стремительное развитие искусственного интеллекта, часто возникает вопрос: что происходит с данными, которые инструменты ИИ получают в облаке? Чтобы предотвратить распространение конфиденциальных данных компаний и клиентов в интернете, австрийский стартап HeadwAI разработал локальную платформу искусственного интеллекта LocalCore. Она работает на собственных серверах компаний или органов власти и обещает 100-процентную защиту данных, юридическую определенность и независимость от сторонних поставщиков.







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Особенно для чувствительных отраслей и критически важной инфраструктуры, безопасность данных — это не просто этический вопрос, но юридический и критически важный для бизнеса, говорит Рене Цайлингер, генеральный директор HeadwAI.

«Патенты, резюме, контракты и секретные данные компаний — это все те данные, которые компании хотят защитить. Если вы используете облачные инструменты искусственного интеллекта, то передаете эти конфиденциальные данные – со всеми связанными с этим юридическими и бизнес-рисками», — говорит Цайлингер.

Однако, учитывая огромный потенциал, полностью перечисленные выше приложения ИИ не очень эффективны. Благодаря решению LocalCore компании используют всю мощь ИИ и полностью независимы от сторонних поставщиков, если их серверы или услуги не могут быть ограничены.

LocalCore использует языковые модели с открытым исходным кодом, которые предоставляются специально разработанным программным обеспечением и дополняются ориентированным на клиента управлением правами. Требуемая вычислительная мощность обеспечивается либо собственными серверами заказчика, либо мощными графическими процессорами из заранее сконфигурированного аппаратного обеспечения.

Эта комбинация призвана дать компаниям возможность создать мощную специализированную платформу искусственного интеллекта, поддерживающую как внутренние, так и внешние приложения. Такие приложения, как LocalChat — локальный ChatGPT, корпоративный поиск, агенты поддержки клиентов и системы юридической помощи — все работают локально, без рисков облачного подключения.

Открытая архитектура LocalCore обеспечивает удобную автоматизацию процессов через интерфейсы прикладного программирования (API) и плавное и гибкое подключение к дополнительным сторонним инструментам, таким как CompanyGPT от 506.ai или платформа автоматизации без кода UNOY. Это решение позволяет компаниям легко и безопасно обрабатывать свои данные независимо, повышая ценность и ориентируясь на будущее, используя лучшие инструменты искусственного интеллекта. Решение масштабируется без дополнительных затрат на облачные сервисы, что призвано создать предсказуемую структуру затрат.

Платформа LocalCore также призвана облегчить соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR), Директива NIS2 и предстоящий Закон ЕС об искусственном интеллекте.

«Благодаря LocalCore мы возвращаем компаниям контроль над своими приложениями искусственного интеллекта и позволяем им обрабатывать независимые и безопасные данные непосредственно у себя», — говорит Цайлингер.

Это означает максимальную безопасность без ущерба для производительности и гибкости.