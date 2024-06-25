Волна жары в США докатилась до севера страны. На этой неделе ожидаются новые температурные рекорды.

В воскресенье, 23 июня, более 100 миллионов человек в Соединенных Штатах получили предупреждения о сильной жаре, сообщает Reuters. Особенно опасная жара преобладает на Северо-Востоке и Среднем Западе страны. По данным CNN, около 270 миллионов человек в США на этой неделе столкнутся с температурой выше 32°C, в том числе на севере штата Мэн.



По данным Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы США, в некоторых частях страны может быть самая продолжительная волна тепла за последние десятилетия. На этой неделе особенно пострадают северо-восточные штаты, начиная с района Великих озер. Продолжительность этой волны тепла значительна и потенциально является самой долгой за последние десятилетия в некоторых регионах.





реклама

Худшая погода ожидается в среду и четверг (26 и 27 июня), хотя и следующие дни будут не намного лучше. Жара достигнет опасного уровня, особенно в крупных мегаполисах, таких как Чикаго, Сент-Луис, Детройт, Кливленд, Питтсбург, Нью-Йорк и Бостон. Уже побиты десятки температурных рекордов, включая ежедневные максимумы температуры в Чикаго и Кливленде.

В некоторых районах, включая Монтпилиер, Вермонт, Сиракузы, Нью-Йорк и Питтсбург, такой жары не было уже около 30 лет. Высокая влажность в таких городах, как Филадельфия, только усугубляет ситуацию — температура кажется еще выше.

Некоторые города решили открыть так называемые охлаждающие центры, например, в центрах отдыха и торговых комплексах. Деятельность детских площадок также была приостановлена, а в Нью-Йорке людям, работающим на открытом воздухе, будут предоставлены охлаждающие комплекты.