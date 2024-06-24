В Telegram были раскрыты позиции украинских военных.

В интернете можно было найти информацию о местонахождении украинской армии, в том числе данные расположении линии обороны в Запорожье.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек, которые поделились в социальных сетях информацией о местонахождении украинских военных. Задержанные раскрыли данные не только о местонахождении боевых позиций вооруженных сил, но и о маршрутах их передвижения.

В протоколе дела указано, что один из них — житель Запорожья. Мужчина ведет активный канал в Telegram, за которым следят почти 140 тысяч человек. Именно там он опубликовал запись, на которой показано расположение украинских военных. Данные включают, среди прочего, линию обороны в Запорожье. Кроме того, в посте на канале были материалы и фотографии, на которых изображена бронетехника и артиллерия.

Блогер был пойман с поличным, когда разместил в интернете запрещенные материалы. Аналогичную деятельность осуществил житель Винницы. Мужчина записал полет боевого вертолета ВСУ, а затем поделился видео в одной из соцсетей вместе с данными геолокации. Затем он поделился материалом в Telegram.

Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.