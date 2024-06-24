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kosmos_news
Цена биткоина опустилась ниже $63 000 на фоне общей рыночной ситуации
В понедельник, 24 июня, первая криптовалюта обновила локальный минимум — курс опустился ниже $63 000.

После и без того слабой для рынка криптовалют предыдущей недели снижение ведущих цифровых активов, в том числе биткоина, продолжилось в начале недели нынешней. В понедельник, 24 июня, ведущая криптовалюта опустилась ниже $63 000 и вплотную приблизилась к отметке $62 000. За 1 BTC на биржах дают всего $62 300.

Для биткоина отметка в $70 000, которая в последний раз была превышена в начале июня, остаётся недосягаемой. Среди основных криптоактивов Solana (минус 11%) и Dogecoin (минус 13%) зафиксировали особенно сильные потери, в то время как Ethereum оставался сравнительно почти стабильным с небольшим падением курса менее чем на один процент.


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Итак, рынок оказался под давлением, особенно в конце прошлой недели. Потери рынка, скорее всего, снова связаны с общей рыночной конъюнктурой: технологичная американская фондовая биржа Nasdaq продемонстрировала явную нисходящую тенденцию.

Nasdaq обычно считается лучшим сравнительным индикатором для рынка криптовалют. Потому что эмпирически криптовалюты продолжают двигаться как классические рискованные активы, к которым также относятся акции технологических компаний: они растут, когда настроение риска на рынке высокое, и падают, когда признаки указывают на сдержанность. Фондовый рынок находится под сильным влиянием макроэкономических факторов, которые косвенно влияют на рынок криптовалют.

Ранее решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке – или, точнее, ее прогноз на текущий год – уже отразилось на ценах на криптовалюту. Корреляция между криптоактивами и фондовым рынком США была сильной — особенно после кризиса, вызванного пандемией.

При этом, в целом на прошлой неделе новости о криптовалютах были позитивными. Самой большой темой в криптоиндустрии последних недель была не макроэкономика, а политика США, в которой начала наступать оттепель. Комиссия по ценным бумагам и биржам США неожиданно одобрила спотовые ETF на Ethereum. А кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с явным посланием в поддержку криптовалют. И, наконец, в средствах массовой информации появились сообщения, в которых также предполагалось изменение позиции в отношении цифровых активов лагеря действующего главы Белого дома Джо Байдена.

На прошлой неделе произошло еще одно интересное событие: надзорный орган фондовой биржи, по-видимому, прекратил расследование в отношении Ethereum. Об этом в середине прошлой недели сообщила блокчейн-компания Consensys.

Consensys подала иск против регулятора в апреле. Цель иска: наконец внести ясность относительно того, следует ли классифицировать Ethereum как ценную бумагу в соответствии с законодательством США или нет. Стало известно, что надзорный орган уже инициировал расследование именно по этому вопросу в марте 2023 года. Судя по всему, это произошло на фоне перехода механизма консенсуса Ethereum с «Proof of Work» на «Proof of Stake» после ключевого обновления «Merge» в сентябре 2022 года. Сейчас это расследование, скорее всего, будет прекращено.

И еще одна позитивная новость, которая не оказала положительного влияния на курс биткоина: MicroStrategy (MSTR) инвестировала дополнительные $786 млн в BTC. Об этом 21 июня сообщил генеральный директор Майкл Сэйлор. Деньги поступают из конвертируемых облигаций и инвестированных денежных резервов. Несмотря на эти бычьи новости, цена биткоина в настоящее время движется вниз.

#криптовалюты #биткоин #рынок
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Курс Bitcoin обновил минимум в июне и продолжает падать
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