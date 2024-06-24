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kosmos_news
В Китае введен в эксплуатацию новый термоядерный реактор-токамак
У компании Energy Singularity масштабные планы в области производства энергии.

Энергия ядерного синтеза считается возможным решением, когда речь идет об экологически чистом производстве энергии. Поэтому неудивительно, что в этой области ведутся интенсивные исследования. Новый термоядерный реактор в СМИ называют «искусственным солнцем». Фото: Energy Singularity
Китай недавно объявил о прорыве в создании экспериментального реактора Хуаньлю-3 (Huanliu-3, HL-3). А на прошлой неделе появилась очередная отличная новость: частная компания в Китае хочет ввести в эксплуатацию новый термоядерный реактор.

По данным компании Energy Singularity, реактор HH70 произвел первую плазму несколько дней назад. Неясно, какая температура была достигнута. Также нет никакой дополнительной информации о реакторе, которую можно было бы проверить.

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В любом случае магнитная система HH70 должна быть основана на сверхпроводнике REBCO. REBCO означает соединение редкоземельных элементов, бария, меди и кислорода. Необходимо стабильное магнитное поле, чтобы удерживать плазму от стенок реактора. Поскольку это более 100 миллионов градусов по Цельсию, любой материал расплавится и, таким образом, разрушится реактор.
Реактор HH70. Фото: Energy Singularity
Неизвестно, насколько высока эффективность HH70. Ключевой вопрос: сколько энергии нужно вложить, чтобы нагреть плазму, и сколько энергии выходит при термоядерном синтезе. Energy Singularity стремится к 10-кратному коэффициенту (то есть получить в 10 раз больше энергии, чем затрачено), говорится в сообщении компании. Однако текущий рекорд токамака составляет всего лишь коэффициент 1,53.

Целью Energy Singularity является создание коммерчески жизнеспособного токамака. Компания заявляет, что HH70 является первым действующим термоядерным реактором. После испытаний HH70 ученые приступят к созданию нового устройства, производство которого планируется завершить в 2027 году.

К 2030 году Energy Singularity хочет иметь полностью работоспособную термоядерную электростанцию. Тот факт, что HH70 является сравнительно меньшим и дешевым реактором, должен помочь в коммерциализации станции.

#китай #технологии #энергетика #термоядерный реактор #токамак
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