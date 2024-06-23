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kosmos_news
Благодаря снимках Google Maps стали известны некоторые характеристики подводного дрона Manta Ray
Новая автономная подводная лодка выглядит как нечто среднее между космическим кораблем и бомбардировщиком-невидимкой.

Новая автономная субмарина уже несколько недель вызывает ажиотаж и привлекает внимание своим необычным внешним видом и расширенными возможностями. Теперь подводный дрон Manta Ray был обнаружен на спутниковом снимке, по которому можно оценить размеры аппарата.
Фото: Google Maps / Google Earth 
В то же время оборонная компания Northrop Grumman 20 июня опубликовала новое видео, на котором запечатлено, как субмарину спускают на воду. В ролике также показаны размеры автономной подводной лодки.



Спутниковые снимки беспилотного подводного дрона доступны на Google Maps. Подводный дрон находится в доке в Порт-Хюнеме ВМС США недалеко от Лос-Анджелеса. Спутниковый снимок был сделан в ноябре 2023 года, задолго до того, как автономная подводная лодка была впервые представлена общественности.
Фото: Northrop Grumman
Соответственно, Manta Ray имеет приблизительный размах крыльев около 14 метров. Его длина должна составлять около 10 метров. Ни Northrop Grumman, ни DARPA, исследовательское подразделение армии США, не опубликовали официальных размеров или подробных спецификаций.

Спутниковые изображения можно найти либо на Google Картах, либо на Google Earth. Координаты: 34°09'13,0"N 119°12'31,1"W.

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Напомним, Manta Ray — это тип беспилотного подводного аппарата, призванный открыть новый класс подводных лодок. Как следует из названия, аппарат UUV (Uncrewed Underwater Vehicle или Unmanned Undersea Vehicle) напоминает ската рода Манта или подводную лодку с крыльями.

Новая подводная лодка первоначально будет использоваться в качестве аппарата для испытаний технологий. Ее единственная цель: изучение многочисленных аспектов борьбы с беспилотными подводными лодками. Конкретно речь идет, прежде всего, об изучении возможности эксплуатации под водой в течении очень длительного времени таких субмарин, недостижимой ранее дальности похода и высокой полезной нагрузке.

С помощью Manta Ray США хотят выяснить, как такие автономные аппараты можно использовать энергоэффективно, какие двигательные установки лучше и как можно получать энергию из океанов. Например, беспилотная подводная лодка может закрепиться на морском дне и использовать генератор для преобразования океанских течений в электрическую энергию. Это позволит Manta Ray оставаться в скрытной позиции, не теряя энергии, пока лодка не получит приказ на развертывание или пока цель самостоятельно не войдет в зону действия её сенсоров.

#военная техника #подводный дрон #manta ray
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