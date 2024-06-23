Компания Lockheed Martin подверглась санкциям за продажу оружия Тайваню.

Министерство иностранных дел Китая объявило в пятницу, 21 июня, что некоторые предприятия и руководители американской оружейной компании Lockheed Martin подверглись санкциям за продажу оружия Тайваню, который, по утверждению Пекина, является частью Китайской Народной Республики.

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В заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, сообщается, что в Китае произошло "замораживание движимого, недвижимого и других видов имущества" трех юридических лиц и трех членов руководства Lockheed Martin.

Этим людям, включая президента оружейной корпорации Джеймса Дональда Тайклета, был дополнительно запрещен въезд в Китай (включая Гонконг и Макао).

Lockheed несколько раз подвергалась санкциям, в том числе в 2019 и 2020 годах, в связи с поставками оружия на Тайвань. В то время не было объяснено, что будут включать в себя санкции и как будут реализовываться. Генеральному директору компании и ее финансовому директору Хесусу Малаве ранее также был запрещен въезд в Китай в рамках пакета санкций, объявленного в феврале 2023 года.

Пекин признает демократически управляемый Тайвань частью территории Китайской Народной Республики и стремится взять его под свой контроль, не исключая возможности применения силы. США не поддерживают официальных дипломатических отношений с Тайванем, но считаются его крупнейшим союзником и поставщиком оружия.

По данным Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, Госдепартамент США 19 июня одобрил возможную продажу Тайваню противопехотных и противотанковых ракетных систем Switchblade 300 на ориентировочную сумму в $60,2 млн и продажу до 291 Altius, то есть беспилотных летательных аппаратов версии 600М-В ориентировочной стоимостью $300 млн.