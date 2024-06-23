Немецкая компания Rheinmetall намерена интегрировать зенитные комплексы Skyranger 35 на ходовую часть (шасси) танков Leopard 1, которые затем будут переданы Украине.

Информацию о намерении переоборудовать ходовую часть (шасси) танков Leopard 1 в зенитные комплексы, эквивалентные пока поставляемым в Украину «Гепардам» (они же Gepard — немецкая зенитная самоходная установка), предоставил на платформе X (заблокирована в РФ) пользователь @deaidua. Он сослался на немецкую газету BILD, которая процитировала слова Бьёрна Бернхарда, главы Rheinmetall Landsysteme.







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В публикации издания говорится о планах установить на шасси танков Leopard 1 зенитные комплексы Skyranger 35 сверхмалой дальности, вероятно, аналогично тому, как в случае с вариантом Leopard 2, продемонстрированным на выставке Eurosatory-2024. Rheinmetall уже упоминала о намерении провести данный вид модернизации осенью прошлого года. Ведущая оборонная компания Европы заявила о готовности модернизировать таким образом 10 машин данного типа.

BILD, в свою очередь, ссылается на слова председателя комитета Бундестага по обороне Маркуса Фабера. Соответствующее заявление чиновник сделал во время посещения недавно официально открытого центра технического обслуживания Rheinmetall на Украине.





Шасси для вышеупомянутых комплексов, скорее всего, будет от Leopard 1A5BE. Они закуплены у бельгийской компании OIP Land Systems; 50 единиц закупила немецкая Rheinemtall, из них 17 не будут иметь башни.

Упомянутые 10 корпусов для Skyranger 35 могут быть взяты из этого пула, а оставшиеся будут использованы для запчастей или для переоборудования в так называемые боевые машины поддержки танков. Помимо интеграции Skyranger 35 на шасси Leopard 1, Бьёрн Бернхард упомянул недавно открывшуюся ремонтную базу на Украине. Работы по обновлению танков Leopard 1A5DK будут проводиться на Украине.

Skyranger 35 — это артиллерийско-ракетный зенитный комплекс сверхмалой дальности, который может быть интегрирован на множество наземных платформ. Основное вооружение — 35-мм пушка Oerlikon KCA с патронами 35х228 мм, позволяющая эффективно уничтожать воздушные и наземные цели на расстоянии 4000-5000 метров.





Её максимальная скорострельность оценивалась в 1000 выстрелов в минуту, хотя номинальная скорострельность составляет 200 выстрелов в минуту. Она может стрелять программируемыми боеприпасами.

Управляемые зенитные ракеты сверхмалой дальности, такие как Mistral («Мистраль»), Stinger («Стингер»), Chiron («Хирон»), размещенные в четырехкамерной пусковой установке, предназначены для борьбы с целями на больших расстояниях.

За обнаружение целей отвечает радар AESA S-диапазона, разработанный компанией Rheinmetall Italia. Он позволяет обнаруживать такие цели, как самолеты, на расстоянии до 20 км; в случае вертолетов эта дальность сокращается до 12 км, а в случае ракет должна составлять 10 км. При поиске целей C-RAM (разновидность тактической противовоздушной обороны) и беспилотных летательных аппаратов дальность составит 5000 метров.

Возможна интеграция Skyranger 35 с дополнительными системами обнаружения. Для самообороны машина оснащена универсальным пулеметом калибра 7,62 мм. В будущем эта система также сможет уничтожать цели с помощью лазерного луча. Вес комплекса составит 4,5 т.