Скоро появится новый тип солнечных батарей с рекордной эффективностью.

Как правило, коммерческие солнечные элементы в настоящее время имеют эффективность не более 22%. Соответствующий показатель эффективности демонстрирует, какой процент падающего света будет преобразован в электрическую энергию.

Солнечные панели на крыше частных домов

Немецко-британская компания Oxford PV представила солнечный модуль, эффективность которого составляет 26,9%. Солнечная батарея не только существует в лаборатории как прототип, но и скоро поступит в серийное производство.

Высокий КПД достигается за счет дополнительного слоя перовскита. На обычный кремниевый солнечный элемент наносится слой перовскита. Оба слоя нацелены на разный спектр солнечного света, что может повысить эффективность.

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Слабым местом таких перовскитных тандемных солнечных элементов является небольшой срок службы перовскита. Кристаллы минерала разлагаются гораздо быстрее, чем кристаллы кремния. К сожалению, Oxford PV не предоставила никакой информации о сроке службы батареи.

Одна из привлекательных особенностей перовскитных ячеек заключается в том, что для их производства требуется значительно меньше энергии. Перовскитовые элементы могут быть изготовлены при комнатной температуре. С другой стороны, кремниевые элементы требуют высокой температуры.

Кремниевые солнечные элементы сохраняют от 80% до 90% своей первоначальной мощности через 25 лет. Согласно текущим исследованиям, этого невозможно достичь с тандемными солнечными элементами, поскольку кристаллы перовскита нестабильны и разлагаются гораздо быстрее.

Перовскитно-кремниевые модули производятся в классических размерах для крыш частных домов. Их площадь составляет 1,6 квадратных метра, а вес менее 25 килограммов. Тандемный солнечный элемент производится на заводе Oxford PV в Бранденбурге-на-Хавеле (Германия). Батареи должны быть доступны через 12–18 месяцев, пишет PV Magazine. По сравнению с обычными модулями, тандемные модули Oxford PV обеспечивают выход энергии примерно на 20% выше.

Пока неизвестно, сколько будут стоить новые панели. Только тогда можно будет оценить, есть ли смысл использовать перовскитовые панели и при каких обстоятельствах.