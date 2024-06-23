Австрийский поставщик IT-услуг X-Net предлагает автоматизированные меры против интернет-мошенничества с помощью ИИ.

Автоматическое обнаружение интернет-мошенничества должно сделать покупки в интернете более безопасными. С помощью детектора поддельных магазинов поставщик IT-услуг X-Net совместно с Австрийским технологическим институтом (AIT) и Австрийским институтом прикладных телекоммуникаций (ÖIAT) разработал бесплатный плагин, который обнаруживает мошеннические интернет-магазины и предупреждает пользователей о соответствующих рисках.



Поддельный магазин — плагин (справа сверху) предупреждает об опасности. Изображение: ACR-OeIAT

Мошенничество в интернете процветает, поддельные магазины становится все труднее распознать, а киберпреступность растет. Пострадавшим сложно, а в большинстве случаев даже невозможно получить возмещение ущерба. На помощь приходит так называемый детектор поддельных магазинов. Инструмент работает как система предупреждения на базе ИИ, которая использует систему оповещения, чтобы предупреждать пользователей о мошенничестве.

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Искусственный интеллект был обучен на обучающих данных из более чем 35 000 интернет-магазинов и усвоил контрольные характеристики. При доступе к сайтам ИИ анализирует и сравнивает более 21 000 характеристик. Затем система показывает пользователям, является ли маркетплейс надежным лицензионным магазином или поддельной торговой онлайн-площадкой.

Соответствующий сервис компании X-Net уже получил несколько наград. Помимо премии в области IT-бизнеса «eAward» и Государственной премии в области цифровизации в номинациях «Образ жизни, молодежь и киберспорт», совместный проект теперь может рассчитывать на премию «Константинус». Управляющий директор X-Net Николаус Дюрк считает, что полученные награды «воодушевляют на дальнейшее продвижение исследований и IT-разработок в Австрии».