Деньги на покупку криптовалюты поступают из конвертируемых облигаций и денежных резервов.

MicroStrategy (MSTR) инвестирует еще $786 млн в BTC, сообщил 20 июня на платформе X (заблокирована в РФ) генеральный директор компании Майкл Сэйлор.







реклама

Американская компания смогла реализовать свой план по привлечению дополнительного капитала, чтобы инвестировать его непосредственно в биткоин. Буквально неделю назад СМИ сообщили о соответствующих инвестиционных планах разработчика программного обеспечения. Однако тогда говорили о $500 млн. MicroStrategy, очевидно, смогла собрать больше денег для инвестиций, а также использовала дополнительный капитал для продолжения реализации своей стратегии.

По словам Сэйлора, средняя цена купленного биткоина составляет $65 883. Несмотря на бычьи новости, BTC в настоящее время развивается негативно. 23 июня крупнейшая криптовалюта торгуется по более низкой цене. Цена биткоина составляет $64 300.

Покупки цифровых монет компанией MicroStrategy в настоящее время не могут усилить бычий тренд на рынке. Биткоин упал в цене примерно на 5% в недельном тренде. MicroStrategy уже несколько лет является крупнейшим инвестором в биткоин. На втором месте — майнинговая компания Marathon Digital, которой, по данным Bitcoin Treasuries, принадлежит менее десятой части портфеля MSTR.



По словам Майкла Сэйлора, MicroStrategy сейчас управляет активами в 226 331 BTC, рыночная стоимость которых составляет почти $14 млрд. По данным Saylortracker, компания получает более 80% прибыли от своих инвестиций в биткоины. Под руководством Сэйлора MicroStrategy инвестировала около $7,6 млрд в создание этих резервов. Сэйлор неоднократно публично заявлял, что хочет быть долгосрочным биткоин-инвестором.



59-летний предприниматель превратился в одного из самых известных биткоин-максималистов. Он ожидает далеко идущих экономических и социальных изменений из-за внедрения в финансовую систему крупнейшей криптовалюты.



Увлечение Сэйлора биткоином началось в сентябре 2020 года. До этого он в течение многих лет неоднократно делал негативные или даже уничижительные комментарии о биткоине в отдельных заявлениях в Твиттере.