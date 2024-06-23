Минометный комплекс Crossbow 120 установлен на колесном бронетранспортере Pandur.

Во время выставки военной техники Eurosatory-2024 в Париже посетители могли увидеть израильскую минометную систему Crossbow 120, установленную на колесном бронетранспортере Pandur. Этот тип военной техники, скорее всего, был заказан Австрией.

реклама



Появление израильской башенной минометной системы на парижской выставке стало большой неожиданностью, поскольку в этом году презентации израильских продукции из военного сектора не ожидалось. Компании из Израиля не получили приглашение на Eurosatory-2024, которая, напомним, проходила с 17 по 21 июня. Причиной такого решения организаторов являются действия Израиля против палестинцев в секторе Газа.

Появление артиллерийского миномета израильского производства, установленного на шасси колесного бронетранспортера Pandur, является сюрпризом. Презентацию военной техники, впрочем, можно объяснить тем, что данный тип конструкции был приобретен неизвестной на данной момент страной в Европе. Многое указывает, что эта страна — Австрия, хотя в заказе на поставку системы Crossbow 120 не была указана сторона-заказчик.

Минометный комплекс Crossbow 120 установлен на колесном бронетранспортере Pandur.

Crossbow 120 — израильская 120-мм турельная минометная система, разработанная компанией Elbit Systems по заказу местных вооруженных сил. Система может быть оснащена широким спектром элементов и комплектующих: от стандартных 120-мм минометных гранат с увеличенной дальностью стрельбы до высокоточных минометных боеприпасов, управляемых лазерным лучом.

Базовая скорострельность установлена на уровне 12 выстрелов в минуту, но может быть временно увеличена до 16 выстрелов в течение 60 секунд. Дальность стрельбы составляет 10 километров, но, вероятно, она будет увеличена при использовании соответствующего типа боеприпасов.

Предполагается, что миномет может вести огонь во время движения и стрелять по одной цели, одновременно выпуская множество снарядов (режим MRSI). Миномет можно интегрировать со многими платформами, такими как гусеничный CV90 или колесный Boxer/Eitan.