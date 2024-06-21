Последняя языковая модель от конкурента OpenAI Anthropic явно превосходит GPT-4o.

Anthropic представила 20 июня Claude 3.5 Sonnet, новую языковую модель (LLM), которая превосходит своих конкурентов в тестах производительности. Как сообщает VentureBeat, первые тестировщики, например разработчики программного обеспечения, с энтузиазмом относятся к возможностям искусственного интеллекта компании Anthropic. Программное обеспечение может запрограммировать целую компьютерную игру за несколько секунд, используя всего лишь снимок экрана.

Изображение: REUTERS Программный код, разработанный Claude 3.5 Sonnet, можно сразу выполнить в отдельном окне с помощью новой функции «Артефакты», и сразу просмотреть результаты. Новая LLM получила высокую оценку инсайдеров отрасли в социальных сетях. Некоторые эксперты убеждены, что в ближайшем будущем все программное обеспечение будет создаваться ИИ. Аналитики даже думают, что видят признаки в этой модели зачатки общего искусственного интеллекта (AGI).

По данным TechCrunch, результаты тестов часто не могут использоваться в качестве окончательного критерия полезности ИИ. Так называемые галлюцинации (проще говоря, ошибки) также все еще случаются. По результатам испытаний Claude 3.5 Sonnet превосходит другие LLM, но ненамного. В любом случае, наблюдается явное улучшение анализа изображений по сравнению с предшественником Claude 3 Opus.

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От того, примут ли отраслевые партнеры Claude 3.5 Sonnet, будет зависеть, сможет ли ИИ экономически конкурировать с продуктами OpenAI, такими как GPT-4o.

Claude 3.5 Sonnet можно бесплатно загрузить на сайте компании или в App Store на iPhone. Подписчикам Claude Pro и Team доступны более высокие лимиты скорости.

Компания Anthropic основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI. Ее чат-бот вместе с ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google получил большую популярность. Стартап за последний год заключил пять различных сделок по привлечению инвестиций на общую сумму $7,3 млрд.