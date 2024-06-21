Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Стартап sanSirro представил на выставке Eurosatory в Париже умную военную одежду Gladius
На проходящей с 17 по 21 июня выставке Eurosatory стартап sanSirro при поддержке крупнейшей немецкой оружейной компанией представил так называемую умную военную одежду Gladius, которая может интерактивно отслеживать жизненно важные и физические данные.

Австрийский стартап sanSirro со своим брендом QUS (изготовление спортивной одежды) давно стал популярным с момента своего основания в 2013 году. Основанная Ханнесом Штайнером компания производит умную спортивную одежду, которая измеряет физические показатели людей.

Только в марте прошлого года sanSirro объявила об инвестициях, после чего последовало сотрудничество с крупнейшей оборонной компанией Германии Rheinmetall. Спортивная одежда стартапа вскоре должна использоваться для вооружения и военных целей. Теперь сотрудничество официально подтверждено: партнерство с Rheinmetall создает «информационное превосходство на тактическом уровне» посредством «биомониторинга». Так описывают сотрудничество оба партнера.
Выставка военной одежды QUS в Париже. Фото: QUS Благодаря умной одежде физическое состояние солдат фиксируется и анализируется с помощью текстильных датчиков. Отслеживание жизненно важных и физических данных широко известно как биомониторинг и широко используется в соревновательных видах спорта.

реклама

Комбинация технологий впервые представлена на выставке Eurosatory в Париже. QUS уже прокомментировал это событие в публикации на LinkedIn и призвал людей посетить открытую площадку Парижского выставочного центра.

Eurosatory позиционирует себя как глобальное мероприятие по теме «Оборона и безопасность». Парижский выставочный центр, расположенный недалеко от международного аэропорта Шарль де Голль, принимает более 2000 продуктов со всего мира. Нынешнее мероприятие уже посетило около 62 000 гостей.

Выставка Eurosatory впервые состоялась 55 лет назад. В этом году были представлены новые технологические разработки в области виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и отслеживания данных.
Как пишет сам организатор, многодневная выставка призвана подчеркнуть универсальность ответственной обороны и безопасности «для мира завтрашнего дня».

Около трех месяцев назад компания sanSirro объявила о своем желании сотрудничать с крупнейшей оружейной компанией Германии. Ведутся работы по внедрению технологии QUS в боевые костюмы. Не позднее 2026 года одежда Gladius, оснащенная датчиками, будет контролировать жизненно важные функции солдат.

Согласно недавнему релизу, бренд спортивной одежды QUS обновит систему Gladius 2.0 компании Rheinmetall с возможностью отслеживания жизненно важных данных. 

Одежда Gladius предназначена для улучшения подготовки вооруженных сил с использованием технологии QUS. По словам директора по цифровым технологиям компании Rheinmetall AG Тимо Хааса, мониторинг «будет играть важную роль для солдат в будущем». Для биомониторинга QUS «уже проверенные датчики», такие как частота сердечных сокращений или дыхания, комбинируются с «другими датчиками сторонних производителей», включая температуру или другие измеримые показатели организма.

В частности, в Rheinmetall пишут: «Текущая информация о физическом состоянии отдельного солдата или всего подразделения доступна во время операций». В сочетании с анализом данных с помощью искусственного интеллекта следует оптимизировать тактические решения, считают в Rheinmetall, что особенно важно для выживания в сложных оперативных сценариях в контексте «информационного превосходства».

Система отслеживания жизненно важных данных будет встроена в обмундирование вооруженных сил с помощью текстильных датчиков, объясняет основатель QUS Штайнер. Таким образом, технология может быть интегрирована в качестве «подходящего компонента» в существующую «модульную систему солдат».

«Совместное решение с Rheinmetall сочетает в себе лучшее из обоих сегментов и, прежде всего, защищает тех, кто защищает нас. Мы очень рады новому партнерству с Rheinmetall. Вместе мы разработаем систему, которая будет идеально интегрирована в систему Rheinmetall. Знание и возможность оценить жизненно важные данные солдат в любое время очень важно для производительности», — говорит Ханнес Штайнер, основатель и генеральный директор QUS.

#технологии #военная техника #умная одежда
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
3
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
6
На Алтае построят новый город, который вдвое увеличит население региона
12
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
5
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
45
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
105
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
2
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
9
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
4
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
416

Сейчас обсуждают

Бoтo - Чaт
20:25
Жги их, каклов, Господь!
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Одесской области и применили ФАБ-3000 под Харьковом
Бoтo - Чaт
20:24
Лови девайс, охолонись.
Украинские ресурсы признают переход под контроль российской армии половины села Карловка
HREN
20:20
Движок ПУБГ кривой и древний как верблюд. Там затыков тьма на пустом месте.
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
Бoтo - Чaт
20:19
Зеленобесы, срочно Илоняку на гiляку!
Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring бьет рекорды
Бoтo - Чaт
20:18
Да насрать на эти яблочные потуги-заманухи.
Изменение климата усугубляет распространение птичьего гриппа H5N1 по всему миру
Бoтo - Чaт
20:17
Теперь пусть едет в село Куево к проктологам сраку починять.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых освобожден из рязанской колонии строгого режима
Валерий Новоселов
20:15
Капитализация nvidia же более 3 трлн.долларов, а не миллиардов. Или я что-то не так понял?
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
Nvidia&Intel Hater
20:13
Да,не хочет ну и ладно
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
FelsheR-BANZzZzZz
20:13
на украину что ли, к своим?
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых освобожден из рязанской колонии строгого режима
Nvidia&Intel Hater
20:13
так епть .под поддоном вентилятор будет .)
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем