На проходящей с 17 по 21 июня выставке Eurosatory стартап sanSirro при поддержке крупнейшей немецкой оружейной компанией представил так называемую умную военную одежду Gladius, которая может интерактивно отслеживать жизненно важные и физические данные.

Австрийский стартап sanSirro со своим брендом QUS (изготовление спортивной одежды) давно стал популярным с момента своего основания в 2013 году. Основанная Ханнесом Штайнером компания производит умную спортивную одежду, которая измеряет физические показатели людей.

Только в марте прошлого года sanSirro объявила об инвестициях, после чего последовало сотрудничество с крупнейшей оборонной компанией Германии Rheinmetall. Спортивная одежда стартапа вскоре должна использоваться для вооружения и военных целей. Теперь сотрудничество официально подтверждено: партнерство с Rheinmetall создает «информационное превосходство на тактическом уровне» посредством «биомониторинга». Так описывают сотрудничество оба партнера.

Выставка военной одежды QUS в Париже. Фото: QUS Благодаря умной одежде физическое состояние солдат фиксируется и анализируется с помощью текстильных датчиков. Отслеживание жизненно важных и физических данных широко известно как биомониторинг и широко используется в соревновательных видах спорта.

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Комбинация технологий впервые представлена на выставке Eurosatory в Париже. QUS уже прокомментировал это событие в публикации на LinkedIn и призвал людей посетить открытую площадку Парижского выставочного центра.

Eurosatory позиционирует себя как глобальное мероприятие по теме «Оборона и безопасность». Парижский выставочный центр, расположенный недалеко от международного аэропорта Шарль де Голль, принимает более 2000 продуктов со всего мира. Нынешнее мероприятие уже посетило около 62 000 гостей.

Выставка Eurosatory впервые состоялась 55 лет назад. В этом году были представлены новые технологические разработки в области виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и отслеживания данных.

Как пишет сам организатор, многодневная выставка призвана подчеркнуть универсальность ответственной обороны и безопасности «для мира завтрашнего дня».

Около трех месяцев назад компания sanSirro объявила о своем желании сотрудничать с крупнейшей оружейной компанией Германии. Ведутся работы по внедрению технологии QUS в боевые костюмы. Не позднее 2026 года одежда Gladius, оснащенная датчиками, будет контролировать жизненно важные функции солдат.

Согласно недавнему релизу, бренд спортивной одежды QUS обновит систему Gladius 2.0 компании Rheinmetall с возможностью отслеживания жизненно важных данных.

Одежда Gladius предназначена для улучшения подготовки вооруженных сил с использованием технологии QUS. По словам директора по цифровым технологиям компании Rheinmetall AG Тимо Хааса, мониторинг «будет играть важную роль для солдат в будущем». Для биомониторинга QUS «уже проверенные датчики», такие как частота сердечных сокращений или дыхания, комбинируются с «другими датчиками сторонних производителей», включая температуру или другие измеримые показатели организма.

В частности, в Rheinmetall пишут: «Текущая информация о физическом состоянии отдельного солдата или всего подразделения доступна во время операций». В сочетании с анализом данных с помощью искусственного интеллекта следует оптимизировать тактические решения, считают в Rheinmetall, что особенно важно для выживания в сложных оперативных сценариях в контексте «информационного превосходства».

Система отслеживания жизненно важных данных будет встроена в обмундирование вооруженных сил с помощью текстильных датчиков, объясняет основатель QUS Штайнер. Таким образом, технология может быть интегрирована в качестве «подходящего компонента» в существующую «модульную систему солдат».