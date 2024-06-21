Власти продали 2 роскошные квартиры, принадлежащие мошеннице и организатору пирамиды OneCoin Руже Игнатовой. Деньги должны пойти жертвам мошенницы в Германии.

«Криптовалютная королева» уже много лет находится в бегах. Ружа Игнатова скрылась от следствия в 2017 году. Она организовала пирамиду и создала цифровую валюту OneCoin, обманула инвесторов по всему миру на миллиарды евро.

Ружа Игнатова. Фото: Onecoin Прокуратура по экономическим преступлениям, расследующая дело Игнатовой в Германии, теперь хочет вернуть часть денег инвесторам из Восточной Вестфалии-Липпе. Для этого недвижимость мошеницы была выставлена на продажу. Об этом прокуратора сообщила в четверг, 20 июня. По её информации, речь идет о двух элитных объектах недвижимости в Лондоне, которые Игнатова купила за 20 миллионов евро через трастовые компании. В итоге в 2024 году около 10 миллионов евро было собрано за счет продажи этих уже несколько обветшалых пентхаусов.

Деньги находятся на счете в Королевском банке Шотландии.

реклама «Мы держим руку на пульсе», — заявил руководитель пресс-службы прокуратуры Билефельда по экономическим преступлениям Карстен Новак.

Следователи по экономическим преступлениям уверены, что смогут доказать, что деньги за квартиры поступили от более чем 17 тысяч инвесторов, которых обманула компания, базирующаяся в городе Гревене.

Чтобы прокуратура Германии получила доступ к деньгам, необходима сложная процедура. Первым шагом является так называемая независимая процедура взыскания. Прокуратура обратилась в окружной суд Билефельда с заявлением о конфискации 20 миллионов евро.

Суд в ближайшие несколько недель проверит, выполнены ли для этого требования. Затем прокуратура должна обратиться за юридической помощью для перевода денег в Германию. Только если это сработает, обманутые вкладчики смогут претендовать на возмещение ущерба. Но до этого пройдут месяцы, сказали источники в прокуратуре.

В октябре 2017 года Игнатовой было предъявлено обвинение в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка. На нее был выдан федеральный ордер на арест. Следователи полагают, что Игнатова могла получить информацию о том, что в отношении нее ведется расследование. Она приехала из Софии в Афины 25 октября 2017 года, и с тех пор ее никто не видел. Вот уже почти 7 лет ее разыскивают ФБР, Интерпол и немецкое БКА.

Трое помощников Ружи Игнатовой были осуждены окружным судом Мюнстера в январе этого года за пособничество и подстрекательство к коммерческому мошенничеству и отмыванию денег. Суд назначил им тюремное заключение сроком от почти 3 до 5 лет. Сообщается, что ответчики получили около 320 миллионов евро от инвесторов со всей Европы. На каждое из решений была подана апелляция в Федеральный суд.