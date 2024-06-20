Произошедший случай показывает, почему никогда не следует слепо доверять программам ИИ.

У ИИ Google спросили, можно ли замариновать чеснок в оливковом масле, предварительно не нагревая его. Конечно, можно, — ответил чат-бот Gemini и тут же предоставил подходящий рецепт и несколько советов.







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Когда через несколько дней пользователь Reddit заметил крошечные пузырьки в банке с маринованными зубчиками чеснока, он сначала подумал, что это нормально. Чуть позже он стал искать объяснения этих пузырьков. Он обнаружил, что это потенциально смертельное нервно-паралитическое вещество.







«Если бы я через 3–4 дня не стал искать объяснения, я бы убил всю свою семью», — пишет пользователь Reddit и рекомендует не доверять слепо информации, предоставляемой программами ИИ.

Ответ чат-бота. Источник: Reddit





Пузырьки в банках были признаком прорастания бактерии Clostridium botulinum. Эта бактерия производит нейротоксин, который является одним из самых сильных известных ядов.

Термостойкие споры бактерии Clostridium botulinum погибают только при температуре выше 100 °С. Вопреки тому, что предлагает ИИ Gemini, нагревание не только желательно, но и настоятельно рекомендуется для предотвращения возможного отравления ботулизмом:



При мариновании фруктов и овощей продукты следует нагревать до 100 °С дважды — с интервалом не менее 24 часов — чтобы убить любые проросшие споры.

Примечательно, что в бесплатной версии Gemini пользователь сразу же будет предупрежден о бактерии Clostridium botulinum и возможном отравлении ботулизмом: «Информация по безопасности: Ботулизм — серьезное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum. Эта бактерия может процветать в среде с низким содержанием кислорода, например, в чесноке, консервированном в масле», — сообщает ChatGPT.

Всего 10 нанограммов (10 миллиардных долей грамма) считаются смертельной дозой для человека. Отравление этим веществом известно как ботулизм требует немедленного лечения в медицинском учреждении.

Первоначально симптомы включают тошноту, диарею или запор. В результате возникают нарушения зрения (двоение в глазах, нечеткость зрения, светобоязнь) и проблемы с глотанием, а также быстро прогрессирующий вялый паралич, который также поражает дыхательные мышцы.

Только в середине июня в России в разных регионах с этим диагнозом в больницах оказались десятки человек. Были сообщения, что некоторые пациенты даже впали в кому.