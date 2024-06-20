Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Предложенный искусственным интеллектом от Google рецепт едва не отравил семью
Произошедший случай показывает, почему никогда не следует слепо доверять программам ИИ.

У ИИ Google спросили, можно ли замариновать чеснок в оливковом масле, предварительно не нагревая его. Конечно, можно, — ответил чат-бот Gemini и тут же предоставил подходящий рецепт и несколько советов.


реклама

Когда через несколько дней пользователь Reddit заметил крошечные пузырьки в банке с маринованными зубчиками чеснока, он сначала подумал, что это нормально. Чуть позже он стал искать объяснения этих пузырьков. Он обнаружил, что это потенциально смертельное нервно-паралитическое вещество.



«Если бы я через 3–4 дня не стал искать объяснения, я бы убил всю свою семью», — пишет пользователь Reddit и рекомендует не доверять слепо информации, предоставляемой программами ИИ.

Ответ чат-бота. Источник: Reddit 

Пузырьки в банках были признаком прорастания бактерии Clostridium botulinum. Эта бактерия производит нейротоксин, который является одним из самых сильных известных ядов.

Термостойкие споры бактерии Clostridium botulinum погибают только при температуре выше 100 °С. Вопреки тому, что предлагает ИИ Gemini, нагревание не только желательно, но и настоятельно рекомендуется для предотвращения возможного отравления ботулизмом:


При мариновании фруктов и овощей продукты следует нагревать до 100 °С дважды — с интервалом не менее 24 часов — чтобы убить любые проросшие споры.

Примечательно, что в бесплатной версии Gemini пользователь сразу же будет предупрежден о бактерии Clostridium botulinum и возможном отравлении ботулизмом: «Информация по безопасности: Ботулизм — серьезное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum. Эта бактерия может процветать в среде с низким содержанием кислорода, например, в чесноке, консервированном в масле», — сообщает ChatGPT.

Всего 10 нанограммов (10 миллиардных долей грамма) считаются смертельной дозой для человека. Отравление этим веществом известно как ботулизм требует немедленного лечения в медицинском учреждении.

Первоначально симптомы включают тошноту, диарею или запор. В результате возникают нарушения зрения (двоение в глазах, нечеткость зрения, светобоязнь) и проблемы с глотанием, а также быстро прогрессирующий вялый паралич, который также поражает дыхательные мышцы.

Только в середине июня в России в разных регионах с этим диагнозом в больницах оказались десятки человек. Были сообщения, что некоторые пациенты даже впали в кому.

#технологии #искусственный интеллект #ботулизм
2
Показать комментарии (2)
Defense News: Вооруженные роботы-собаки армии Китая вызвали обеспокоенность Конгресса США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
4
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
19
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
5
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
1
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
1
Старт производства нового кроссовера XCITE – прототип Chery Tiggo 8 локализуют в России
2
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
Android 15 будет удалять данные лицевой разблокировки и отпечатка пальцев в случае проблем
3
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
1
Rolls-Royce разработала гибридный стелс-двигатель, который сделает бронетехнику невидимой врагу
1
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
Ryzen 7 7800X3D остается самым быстрым игровым процессором, опережая Core i9-14900K на 3,6%
8
Россияне считают комфортным платить за мобильную связь и интернет не более 400 рублей в месяц
5
Military Watch: Су-34 является самым боеспособным самолётом в мире
+

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
43
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
227
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
19
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
46
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
16
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
57

Сейчас обсуждают

Шава на Коммунистической
18:36
Чимбалить. Такие действия называются чимбалить.
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Акшай Кумар
18:30
Chihuahua
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Юрий Богданов
18:27
Чинить или чистить? Абсолютно разные действия по сложности.
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
Акшай Кумар
18:27
Так у Шеши и член деревянный.
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Акшай Кумар
18:27
Проект Chihuahua - мелкий, никому не нужный, дебильный с инженерной точки зрения, блевотный с точки зрения простого читателя.
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
KAA
18:22
А почему Palit JetStream считается эталонной? Насколько мне известно, на ней стоят очень шумные вентиляторы, которые имеют особый тембр шума, который хорошо слышен на общем фоне компьютера.
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
Leonator
18:17
Ничего удивительного, если быть рабочим было почетно и престижно последний раз в 50-е годы прошлого века, а потом ПТУшник стал считаться неудачником по жизни, когда взрослая жизнь еще только начинаетс...
У Ту-214 возникли проблемы с выпуском из-за нехватки станков и людей
Александр Пономарев
18:11
ну как, расскажи мне что это за лицензионное соглашение, по которому забанили 100 с лишним стран? очень интересно почитать
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
Александр Пономарев
18:10
да не проблема, если тебе 80 евро не жалко, купить можешь хоть сейчас, у меня знакомый купил %) в итоге кто из нас больший лох, я который взял по предоплате фаллаут 76 или он? %)
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
Ник Хобо
18:07
"На съёмку и редактирование фотографий приходится 61% занятий" Ага, все "половозрелые" именно этим и занимаются.
Игры и видео пользуются не самым большим спросом среди владельцев iPhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем