Компания Northrop Grumman поставила первый полный комплект оборудования для системы управления ПВО IBCS, созданный в рамках мелкосерийного производства LRIP.

В настоящее время армия США получила первый серийный комплект центра боевых действий (Engagement Operations Center, EOC) и узла системы боевого управления IFCN. Таким образом впервые с декабря 2023 года удалось сформировать первый полный комплект элементов системы управления ПВО IBCS.

Фото: Northrop Grumman

Контейнерная станция EOC оснащена компьютерами, программным обеспечением и средствами связи, позволяющими выполнять операции, а узлы IFCN – в стандартной конфигурации, интегрированные в транспортное средство, – составляют основу сети связи. Новое оборудование позволит провести обучение и подготовку к испытаниям FOT&E (Follow-on Operational Testing and Evaluation), то есть производственным испытаниям компонентов системы IBCS в боевых условиях.

Ребекка Торзон, вице-президент и генеральный менеджер по боевым системам и готовности к выполнению миссий компании Northrop Grumman, сказала:

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«Теперь система IBCS готова дать солдатам больше времени для принятия решений на поле боя. Northrop Grumman стремится ускоренными темпами передать IBCS клиентам, что позволит им играть ведущую роль в модернизированной противовоздушной и противоракетной обороне».

Система управления IBCS используется для интеграции различных элементов ПВО. Это означает, что, например, простая цель, обнаруженная радаром Patriot, может быть уничтожена ракетами малой дальности, а ракеты Patriot могут поразить цели, обнаруженные любыми радарами, интегрированными с IBCS. Первоначально система IBCS интегрировалась с комплексами Patriot и радарами ближнего действия Sentinel. Она также предназначена для работы с всенаправленным радаром LTAMDS следующего поколения для Patriot (успешно проведена серия испытательных стрельб) и новым радаром армии США IFPC Inc.-2-I ближнего действия.

Также планируется интеграция с истребителями F-35 для возможности передачи данных об обнаруженных целях, что уже опробовано, а также сотрудничество с сетью управления огнем ВМС США. Еще одним элементом, подлежащим интеграции, является система RIG-360, которая позволяет наводить ракеты Patriot PAC-3 без использования радаров Patriot или LTAMDS.

Согласие на выход на полномасштабное производство (FRP) IBCS получило в апреле 2023 года, а рамочное соглашение на мелко- и полномасштабное производство (FRP/LRIP), из которого идут текущие поставки, было подписано в декабре 2021 года. В мае этого года армия США подписала контракт на поставку IBCS в рамках бюджета на 2024 финансовый год на сумму $145 млн.

Польша является первым пользователем системы IBCS за пределами США. Интерес к ней проявляют и другие страны. Вполне возможно, что Northrop Grumman будет использовать аналогичную модель промышленной кооперации, то есть интеграцию IBCS с местными датчиками. Соответствующие соглашения уже подписаны с Mitsubishi Heavy Industries и немецкой Diehl, заинтересованы и другие страны.

Президент Northrop Grumman Кэти Уорден заявила, что IBCS может быть использована для проекта European Sky Shield Initiative, который охватывает сотрудничество между НАТО и европейскими странами в сфере обороны под руководством Германии.