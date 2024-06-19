Во время международной выставки вооружений Eurosatory-2024 в Париже WB Group представила три своих решения: разведывательные системы W2MPIR и Topaz, а также программируемые цифровые радиоприемники семейства Comp@n.

Международная выставка вооружений Eurosatory, проходящая в этом году с 17 по 21 июня, уже много лет является одной из лучших площадок для презентации своей продукции оборонными компаниями. Стенды посещают потенциальные покупатели со всего мира, чему способствуют не только масштабы выставки, но и то, что она организована в таком привлекательном городе, как Париж.



Разумеется, естественное любопытство посетителей Eurosatory вызывают дроны-камикадзе Warmate и разведывательный дрон FlyEye. Однако они были представлены не только отдельно, а прежде всего как элементы системы W2MPIR – т.е. Multi-layer, Multi-task Modular Air Intelligent Swarm. Это решение, которое объединяет несколько различных продуктов WB Group, включая беспилотные системы нападения и разведки (такие как Warmate 1, 2 и 5, BSP-U, FlyEye и FT-6), систему защищенной связи (Silent Network) и одну версию системы боевого управления Topaz.



WB Group показала, что Topaz – это не просто система управления огнем с гаубицами-пушками "Краб" и минометами "Рак". По сути, это масштабируемое и модульное решение, которое можно свободно конфигурировать для управления боем различных уровней командования и в которое можно интегрировать различные датчики и устройства связи.

К настоящему времени разработано пять специализированных модулей:

Topaz Tactics (позволяет, в том числе, визуализировать тактическую обстановку и обмениваться информацией о своих и вражеских силах)

Topaz Fires (предназначен для управления ствольной артиллерией и ракетной артиллерией)

Topaz Recon (поддержка разведки за счет объединения разведывательных датчиков)

Topaz Strike (используется для наведения ударных дронов)

Topaz Logistics (помощь в логистических операциях)

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В Париже также состоялась презентация системы EyeQ, предназначенной для обнаружения, распознавания, классификации и отслеживания объектов в режиме реального времени. WB Group разработала систему для наземных и воздушных платформ (в том числе беспилотных), чтобы благодаря использованию искусственного интеллекта, например, измерять расстояния на основе изображений с камер или идентифицировать транспортные средства на основе изображений, хранящихся в базе данных.



Еще одно решение, представленное WB Group на Eurosatory, — это семейство портативных радиостанций Comp@n с программным управлением SDR (Software Defined Radio). Radmor S.A. входит в концерн WB Group. Фактически над Comp@n начали работать в 2000 году, так что в Париже можно было увидеть решение, доработанное и опробованное на практике.





Фото: WB Group

Это «программируемые» устройства. Это значит, что для изменения их функциональности достаточно заменить программное обеспечение (так называемые WF waveforms), ориентированное на конкретные требования. Именно программное обеспечение фактически определяет назначение отдельных радиостанций. Благодаря этому, например, одна WF предназначена для военных дел, а другая WF — для сотрудничества с гражданскими службами (например, полицией).Хотя отдельные устройства семейства Comp@n различаются в основном используемыми формами сигналов, различий по габаритам и весу нет. Все радиостанции Comp@n весят менее килограмма (с аккумулятором и антенной), имеют длину 220 мм, ширину 86 мм и толщину 44 мм. Это упрощает стандартизацию других устройств, работающих с Comp@n, например автомобильного адаптера, который также представлен на выставке Eurosatory-2024.





Помимо Comp@n, в Париже были также представлены и другие поставляемые радиостанции, предлагаемые WB Group: такие как R3501 в версии, описываемой как «soft SDR» (т.е. «слегка программируемая») с добавленной скачкообразной перестройкой частоты, и R35010, рекламируемая как самый маленький военный радиоприемник, производимый во всем мире.