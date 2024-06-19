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kosmos_news
Благодаря генеративному ИИ Nvidia впервые в истории обгоняет по стоимости Apple и Microsoft
Благодаря ИИ Nvidia впервые в истории стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft и Apple.

Во вторник, 18 июня, Nvidia наконец обогнала бессменных лидеров технологического сектора Microsoft и Apple и впервые в истории стала самой дорогой компанией в мире. Ранее, в начале июня, компания-производитель чипов уже обогнала по рыночной капитализации производителя iPhone Apple. 

Накануне цена акций калифорнийской компании выросла на 3,9% до рекордного уровня более $136. Это увеличило рыночную капитализацию до $3,34 трлн. С конца 2022 года цена акций выросла более чем в девять раз.
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Источник изображения: Nvidia
Microsoft с рыночной капитализацией в $3,33 трлн сейчас является второй по величине компанией США, котирующейся на бирже. Apple следует на третьем месте с капитализацией $3,28 трлн. Рейтинг постоянно меняется. Apple недавно обогнала Microsoft, но теперь Microsoft снова стоит на $25 млрд больше, чем Apple.

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Последний рост акций Nvidia, как правило, вызван продолжающейся шумихой вокруг генеративного ИИ (GenAI), и в частности объявлением американского производителя чипов о партнерстве с Hewlett Packard Enterprise (HPE). Вместе они предлагают «Частное облако ИИ» — услугу для крупных компаний, которые не хотят запускать свои приложения искусственного интеллекта в Microsoft, Amazon Web Services или Google Cloud.


«Генераторный ИИ обладает огромным потенциалом для преобразования бизнеса, но сложность фрагментированных технологий ИИ представляет слишком много рисков и барьеров, которые могут препятствовать широкомасштабному внедрению на предприятиях и поставить под угрозу самый ценный актив компании — ее защищенные данные», — сказал президент и генеральный директор HPE. Антонио Нери. 

По его словам, чтобы раскрыть огромный потенциал генеративного ИИ на предприятии, HPE и NVIDIA объединились для разработки готового частного облака для ИИ, которое позволит компаниям сосредоточить свои ресурсы на разработке новых вариантов использования ИИ. Новые разработки повысят производительность и создадут новые потоки доходов.

Сочетание всего вычислительного стека NVIDIA AI с технологией частного облака HPE должно даже убедить правительства использовать GenAI с учетом «конфиденциальности, безопасности и прозрачности». Благодаря этому партнерству Nvidia конкурирует со своими лучшими клиентами, то есть с крупными технологическими компаниями, которые до сих пор покупали графические процессоры, необходимые для искусственного интеллекта, у чип-гиганта за миллиарды долларов.

Microsoft и Apple уже давно начали работать над отделением от Nvidia и разрабатывают собственные чипы искусственного интеллекта, которые затем будут питать их центры обработки данных. Но Nvidia по-прежнему явно контролирует ситуацию. Доля рынка графических процессоров (GPU) производителя чипов составляет целых 88%, и теперь компания может в полной мере воспользоваться этим. Недавно даже была представлена собственная LLM под названием «Nemotron-4 340B». Она может генерировать синтетические данные, которые затем следует использовать для обучения других моделей ИИ.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект
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