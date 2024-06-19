Ученые из Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO) предупреждают о повышении концентрации диоксида азота в атмосфере. По их словам, за последние четыре десятилетия он увеличился на целых 40%, а в 2020-2022 годах этот процесс усилился.
Как объясняют исследователи, диоксид азота (N2O) наряду с диоксидом углерода и метаном является одним из трех наиболее важных парниковых газов. Более того, он способствует повреждению озонового слоя. Он может оставаться в атмосфере до 100 лет.
«N2O, присутствующий в атмосфере, способствует глобальному потеплению и сокращению озонового слоя. Это мощный, долгоживущий газ, который накапливался в атмосфере с доиндустриальных времен», — говорит доктор Пеп Канаделл, автор работы, опубликованной в журнале «Earth System Science Data».
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Отчет показывает, что накопление N2O в атмосфере ускорилось за последние четыре десятилетия. При этом за последние три года – с 2020 по 2022 год рост составил 30%. Это больше, чем зафиксировано ранее в период с 1980 года.
Исследователи учли 21 вид природных и цивилизационных источников загрязнения. 74% сельское хозяйство, особенно удобрения и навоз, отвечает за его антропогенное производство. Вносят свой вклад ископаемое топливо, сожженная биомасса и сточные воды.
Европа, которая когда-то лидировала в производстве N2O, с 1980 года сократила выбросы на целых 31%. Это было связано с улучшением промышленных процессов. Однако развивающиеся экономики играют важную роль в глобальном увеличении выбросов. В 2020 году на первом месте оказался Китай (16,7%), а на втором – Индия (10,9%). США выбрасывали 5,7%, Бразилия 5,3% и Россия 4,6%.
«Концентрация N2O в атмосфере, наблюдаемая в последние годы, превысила прогнозируемые уровни, что указывает на необходимость сокращения антропогенных выбросов», — говорит доктор Канаделл.
Чтобы цели Парижского соглашения по нулевым выбросам позволили стабилизировать глобальные температуры ниже 2 °С, антропогенные выбросы N2O должны сократиться в среднем примерно на 20% к 2050 году по сравнению с уровнями 2019 года.