Южнокорейские компании Hyundai Rotem и Hyundai WIA представляют на выставке Eurosatory-2024 новую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), предназначенную для борьбы с дронами.

Компания Hyundai Rotem наиболее известна производством танка К2, усовершенствованная версия которого показана на выставке Eurosatory. Производитель также имеет ряд других решений, предназначенных для оборонного сектора. Примером может служить система противодействия беспилотной авиации (C-UAS), демонстрируемая совместно с Hyundai WIA на проходящей в Париже выставке военной технике Eurosatory.







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Комплекс противодействия БПЛА Sky Spider All-In-One предназначен для борьбы с БПЛА противника как путем разрушения (soft kill), так и физической нейтрализации (hard kill). В последнем случае используется дистанционно управляемая огневая станция с 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Гранатометы могут использовать специальные боеприпасы, в том числе программируемые, что позволяет использовать их для эффективной борьбы с целой армией дронов.

Однако кинетическое оружие является лишь частью Sky Spider All-In-One. Остальные элементы — радар (доступны различные варианты, с возможностью обнаружения дрона класса DJI Phantom3 на расстоянии от 1,5 км до даже 13 км в зависимости от его размеров), система помех спутниковой навигации (с дальностью действия 20 км) и беспилотной связи (с дальностью действия 10 км), модулем управления и оптико-электронной системой. Опционально можно также добавить, например, систему акустического обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Элементы искусственного интеллекта (ИИ) также используются для выбора и идентификации целей. Доступны различные версии All-in-One: стационарная/переносная, размещаемая в контейнере, размещаемом на грузовике, и более легкая, мобильная, предназначенная для использования на автомобилях 4х4, таких как корейский KLTV.