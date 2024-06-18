На проходящей в Париже с 17 по 21 июня выставке военной технике и достижений в этой области компания Rheinmetall представила новую версию танка KF51 Panther.

Во время выставки Eurosatory-2024 в Париже в этом году компания Rheinmetall представила новую версию своего флагманского танка KF51 Panther. Новый вариант существенно отличается от своего предшественника.

KF51-U имеет переработанный корпус танка Leopard 2 с дополнительным местом командира на левом борту корпуса.

В KF51-U по-прежнему используется корпус танка Leopard 2A4 («Леопард 2А4»), но весьма существенно модифицированный, корпусный магазин боекомплекта убран слева от механика-водителя, оборудовано место командира танка с отдельным люком. Можно сказать, что это аналогичное решение, использованное KNDS в танке EMBT и в новом варианте танка Leclerc.

Существенным изменением стала башня – в случае с KF51-U была использована новая башня под названием CUTT (Concept Unmanned Turret). Башня полностью автономная, дистанционно управляемая и может быть вооружена как 120-мм пушками Rh120/L44 и Rh120/L55, так и новой 130-мм пушкой Rh130/L52. Именно последней в настоящее время оснащена башня. С пушкой спарен 12,7-мм пулемет, а сверху размещен дистанционно управляемый модуль вооружения с 7,62-мм пулеметом.

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KF51-U имеет пусковые установки системы активной защиты Iron Fist, установленные на башне, и модули системы StrikeShield на корпусе.

Боекомплект 130-мм пушки увеличен по сравнению с предыдущей управляемой экипажем башней KF51 Panther с максимальных 20 до 25 снарядов. На башне установлены пусковые установки системы активной защиты Iron Fist и аэрозольные гранатометы ROSY, а на корпусе — элементы системы активной защиты StrikeShield.

Что наиболее заметно, так это новый прибор наблюдения и прицеливания у наводчика, принадлежащий семейству SEOSS; у командира такой же.

Башня оснащена современной электрооптикой, развитой системой управления огнем и другими современными решениями, такими как система BMS, системы диагностики и т. д. Однако следует все же учитывать, что это демонстратор технологий, то есть своего рода прототип. При этом, он является более совершенной версией по сравнению с первым KF51.