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kosmos_news
PV Magazin: Новый солнечный элемент установил мировой рекорд по эффективности
Тандемный солнечный элемент может преобразовать более трети падающего солнечного света в электрическую энергию.

Подтвержден новый мировой рекорд в разработке еще более эффективных фотоэлектрических технологий. Тандемный солнечный элемент имеет КПД на уровне 34,6%. Обычные коммерческие солнечные элементы в настоящее время имеют эффективность от 22% до 25%.
Панели с перовскитными тандемными солнечными элементами. Изображение из открытых источников 
Эта эффективность показывает, какой процент падающего света может быть преобразован в электрическую энергию. Мировой рекорд был подтвержден органом ЕС «Европейская солнечная испытательная установка», сообщает PV Magazin. Предыдущий рекорд, как сообщает издание, был на уровне 33,9%.

Рекорд установил перовскитный тандемный солнечный элемент от китайского производителя Longi, который также выпустил предыдущий солнечный элемент с рекордным показателем КПД. Такой модуль представляет собой комбинацию классических элементов на основе кремния и солнечных элементов на основе перовскита.

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В то время как кремний в основном поглощает красный компонент солнечного света, перовскит может эффективно использовать зеленый и синий диапазоны длин волн.

Для элементов из чистого кремния теоретический максимальный КПД составляет 29,4% в соответствии с законами физики. Поэтому тандемные солнечные элементы, эффективность которых превышает это максимальное значение, считаются особенно перспективными.

Одна из привлекательных особенностей перовскитных ячеек заключается в том, что для их производства требуется значительно меньше энергии. Перовскитовые элементы могут быть изготовлены при комнатной температуре. С другой стороны, кремниевые элементы требуют высокой температуры.

Однако такая тандемная технология еще не готова к коммерческому использованию. Серийное производство пока не может начаться, так как у перовскитовых модулей короткий срок службы.

Кремниевые солнечные элементы сохраняют от 80% до 90% своей первоначальной мощности через 25 лет. Согласно текущим исследованиям, этого невозможно достичь с тандемными солнечными элементами, поскольку кристаллы перовскита нестабильны и разлагаются гораздо быстрее.

#технологии #энергетика #солнечне панели
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