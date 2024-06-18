Твердотельные батареи с новым материалом предназначены для увеличения времени автономной работы носимых гаджетов и медицинских устройств.

Если ЕС добьется своего, одноразовых батареек скоро больше не будет. Тогда в обращение можно будет пускать только многоразовые аккумуляторы. Это также относится к так называемым батарейкам-таблеткам.

Новый материал призван произвести революцию в создании маленьких батарей для носимых устройств. Источник изображения: TDK

17 июня компания TDK объявила о прорыве в этом направлении. Новый материал позволяет создавать твердотельные батареи в формате таблеточных элементов питания с плотностью энергии 1000 Втч/л (ватт-часы на литр). По данным TDK, этот показатель в 100 раз больше, чем у имеющихся сейчас у производителя твердотельных аккумуляторов.

Конкуренты в настоящее время предлагают 50 Втч/л для небольших твердотельных батарей. Перезаряжаемые таблеточные элементы с жидким электролитом имеют плотность энергии 400 Втч/л, но менее безопасны. Твердотельные аккумуляторы особенно практичны для устройств, которые носят близко к телу, поскольку при повреждении они не горят и не взрываются.

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В новых твердотельных батареях будет использоваться керамика, электролит на основе оксидов и аноды из литиевого сплава. TDK видит применение своих новых батарей во всех небольших беспроводных устройствах. Они предназначены для использования в носимых устройствах — от беспроводных наушников до фитнес-трекеров и умных часов.

TDK также стремится, среди прочего, заменить существующие батарейки-таблетки в наручных часах, слуховых аппаратах и других медицинских устройствах. Если ЕС решит запретить одноразовые батарейки-таблетки в ближайшие годы, спрос на заряжаемые многоразовые батарейки-таблетки, вероятно, резко возрастет.

TDK не видит варианты использования новых аккумуляторов в смартфонах и даже в автомобилях. Поскольку в качестве материала в элементах используется керамика, они более хрупкие, чем другие твердотельные аккумуляторные элементы. Это не имеет значения для небольшого форм-фактора, но для батарей большего размера это может привести к проблемам с долговечностью.

TDK, которая также поставляет аккумуляторы Apple, хочет создать первые прототипы своих новых аккумуляторов в начале 2025 года. Они отправляются клиентам, которые затем тестируют их на носимых устройствах или датчиках Интернета вещей. Если результаты тестов будут удовлетворительными, можно будет начать массовое производство.

Прорыв в области твердотельных аккумуляторов. Источник изображения: TDK Считаются, что важнейшим вариантом использования твердотельных батарей будут электромобили, поскольку такие транспортные средства обеспечивают больший запас хода. В данные момент японские компании очень заинтересованы этой технологией. Например, Toyota планирует к 2027 году создать авто с такими аккумуляторами, Nissan — в следующем году, а Honda — к концу 2020-х годов.

Автогиганты вкладывают деньги в разработку электролитов на основе сульфидов для электромобилей с дальним пробегом, обеспечивая альтернативу материалу на основе оксидов, разработанному TDK. Итак, ожидается, что TDK поставит клиентам образцы своего нового прототипа батареи начиная со следующего года. После этого начнется массовое производство таких элементов питания.