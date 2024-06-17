Сеть ресторанов завершила тестирование искусственного интеллекта, но по-прежнему хочет полагаться на технические решения по распознаванию голоса в будущем.

Тестовый запуск ИИ-помощника в Макдональдсе длился 2 года и сейчас прекращен. McDonald’s разместил "официантов" с искусственным интеллектом в McDrive более чем в 100 точках. Используя распознавание голоса, искусственный интеллект смог разговаривать с клиентами и принимать заказы.



ИИ не будет принимать заказы в McDrive. Фото: REUTERS

Тесты искусственного интеллекта, которые были реализованы совместно с IBM, сейчас завершаются. Об этом сообщает специализированное издание Restaurant Business. В то же время в McDonald’s подчеркивают, что хотят и дальше полагаться на подобные решения на основе ИИ.

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С тех пор, как в ресторанах McDonald's начали использовать ИИ, в социальных сетях гуляет множество видеороликов, показывающих неудачи официантов с ИИ. В результате отзывы клиентов не слишком хорошие.

После опыта тестирования в компании по-прежнему убеждены, "что решение для голосовых заказов в McDrive станет частью будущего наших ресторанов", подчеркнули в американской компании в заявлении Restaurant Business. Сейчас будут рассмотрены различные варианты, и McDonald's хочет принять техническое решение к концу года.

В декабре McDonald's также заключила партнерство с Google, направленное на использование генеративного искусственного интеллекта, хотя детали сделки изначально оставались неясными. Конкуренты в США, такие как сети быстрого питания Wendy's и Carl's Jr., также экспериментируют с автоматическим приемом голосовых заказов.

Неясно, насколько быстро такие решения могут быть применены за пределами США, поскольку программное обеспечение ИИ обычно изначально разрабатывается для английского языка.