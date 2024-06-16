«Стекло» на самом деле состоит из аминокислот и легко получается при добавлении воды в пептиды.

Исследователи изобрели «стекло», которое может самовосстанавливаться при повреждении. Материал состоит не из песка (если быть точнее, то из кварца или диоксида кремния), а из аминокислот — основных строительных блоков белков.



Аминокислоты могут объединяться с образованием пептидов, предшественников белков. Эти пептиды обладают уникальными свойствами, которые изучили исследователи из Тель-Авивского университета и Университета Бен-Гуриона в Негеве.

Они смешали некий пептид с водой и были поражены тем, что при испарении воды при комнатной температуре образуется своеобразное стекло. Еще более удивительным было то, что стекло было совершенно прозрачным — обычно пептиды располагаются в кристаллической структуре и поэтому — подобно соли — непрозрачны. На следующем видео ученые демонстрируют свое изобретение:







Пептидное стекло также можно использовать в качестве клея. Исследователи использовали его, чтобы склеить другие кусочки стекла. Также можно контролировать, насколько хрупким станет пептидное стекло — в зависимости от того, много или мало воды добавят.

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И в этом случае были выявлены способности к самовосстановлению. Если поместить стекло с одной или несколькими трещинами во влажную среду, трещины со временем исчезнут – стекло по сути самовосстанавливается.

По мнению исследователей, их стекло можно использовать для самых разных целей. Преимущество не только в том, что стекло может самовосстанавливаться. Производство нового типа стекла не требует столько энергии, как производство стекла, используемого в коммерческих целях. Для производства стекла необходимы печи с температурой до 1600°С.