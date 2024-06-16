Самая мощная ветряная турбина в мире находится в Китае. Но Siemens хочет построить еще более мощный ветряк к 2030 году.

Самая мощная в мире ветряная турбина недавно была построена в китайском городе Шаньтоу. Ветряная турбина мощностью 18 мегаватт затмевает все предыдущие системы — на данный момент в мире нет аналогичного проекта.

Изображение: REUTERS

Диаметр ротора у неё составляет 260 метров. Ожидается, что в среднем турбина будет ежегодно генерировать такое количество энергии, которое сможет обеспечить 36 000 домохозяйств.

Сейчас надвигается своего рода гонка вооружений в области ветряных турбин: Европа не хочет полностью отдавать рынок для таких гигантских проектов Китаю. Согласно сообщению Bloomberg, немецкая компания Siemens хочет построить к 2030 году ветряную турбину мощностью 21 мегаватт. Турбина будет на 40% больше, чем самая крупная на данный момент модель Siemens, у которой лопасти ротора имеют длину 115 метров.

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По мнению издания Business Times, смелое заявление Siemens может вновь разжечь конкуренцию между энергетическими компаниями, и вскоре мы сможем увидеть больше таких мега-ветряных электростанций. Еще не так давно казалось, что китайским компаниям нет равных в этой отрасли.

В последние годы отрасль претерпела некоторые неудачи из-за напряженной экономической обстановки. Ситуацию усугубили узкие места в цепочке поставок и рост затрат, поэтому многие амбициозные проекты были приостановлены. Помимо прочего, у Siemens также были серьезные проблемы с качеством своих ветряных турбин, которые производит дочерняя компания Siemens Gamesa.

Siemens считается крупнейшим поставщиком турбин для ветряных электростанций за пределами Китая. В прошлом году ЕС предоставил Siemens около 30 миллионов евро на испытания «самого мощного прототипа ветряной турбины в мире» в Дании. Никаких дополнительных подробностей об этом проекте на данный момент неизвестно. Также неясно, станет ли когда-нибудь турбина коммерческим продуктом.

Тенденция заключается в создании все более крупных конструкций. Несколько крупных ветряных турбин вместо множества маленьких должны снизить высокие затраты на логистику, строительство и обслуживание. Это, в свою очередь, снижает цену на вырабатываемую энергию ветра, что также должно принести пользу конечным потребителям.