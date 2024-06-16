Подводный дрон едва отличим от ската. Он может передавать прямые трансляции с морского дна, нести торпеды и полезную нагрузку.

Китай планирует расширить использование подводного дрона несколько необычного вида. Устройство фактически разрабатывалось для наблюдения за кораллами, но теперь его планируется использовать и в военных целях, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на репортаж китайской государственной телекомпании CCTV.

Примерно так должен выглядеть китайский подводный военный дрон. Изображение: CCTV

Лишь на первый взгляд подводный аппарат кажется напоминающим подводный дрон «Manta Ray» американского производителя Northrop Grumman. Китайская модель значительно меньше и имеет мягкий корпус. У него также есть подвижные крылья, благодаря которым он может двигаться в воде, как настоящий скат.

В последние годы прототипы дрона можно было часто увидеть в СМИ. Ранние модели были очень маленькими, похожими на надувные игрушки для бассейна или имели веселые, красочные рисунки. Теперь они обманчиво похожи на настоящего ската.

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Первоначально говорилось, что подводный аппарат будет использоваться для наблюдения за коралловыми рифами. Теперь прозвучала другая версия. Принимавший участие в исследовании ученый Цао Юн рассказал о более крупных моделях китайских дронов «Manta Ray»:





«Мы разработаем прототип класса весом в 1 тонну, который сможет транспортировать более крупные полезные нагрузки и иметь большую дальность действия. Он способен выполнять разведывательные и боевые задачи».

Возможные методы атаки не обсуждались. Благодаря высокой грузоподъемности он мог бы перевозить взрывные устройства или морские мины. Также возможна стрельба торпедами. Разведывательные задачи могли бы выполняться путем размещения гидроакустических станций на морском дне или активного отслеживания кораблей и подводных лодок противника.

Уже есть прототипы, оснащенные камерами, гидролокатором и специальной навигационной системой. Подводные аппараты могут передавать видео с морского дна в режиме реального времени и фиксировать точные данные о местоположении.

В 2023 году дрон во время погружения сумел достичь глубины 1000 метров. На этот год запланированы глубоководные операции более крупного 800-килограммового беспилотника. 1-тонная версия будет испытана позже.

Разработка устройства началась в 2006 году. О военных функциях тогда ничего не было слышно. Отдельные модели меньшего размера уже используются для наблюдения за коралловыми рифами и морской жизнью.

Исследователи используют их, например, для наблюдения за тем, в какой степени популяциям кораллов угрожает морская звезда с терновым венцом, которая поедает кораллы. По-прежнему планируется использование меньших подводных дронов для наблюдения за кораллами.

Естественные движения и мягкое покрытие призваны обеспечить интеграцию дрона в экосистему. Камуфляж изначально был предназначен для того, чтобы не отпугивать другую рыбу.

Исследователь Цао и его коллеги не боятся, что акулы могут представлять для них угрозу, посчитав, что заметили в нем добычу. Скорее, ученые считают микроорганизмы проблемой, потому что они быстрее прилепляются к мягкой поверхности аппарата. Вот почему ученые разработали гель, который наносится на дрон и предназначен для защиты от микроорганизмов.