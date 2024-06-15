Данные Google Maps способствуют автоматической системе светофорного регулирования, так называемой «зеленой волне», обеспечивающей безопасное движение транспортных средств на городских магистралях.

Целью инициатив в современном дорожном движении является предоставление водителям возможности свести к минимуму остановки на красный свет. Более плавное движение должно не только сэкономить много времени и нервов, но и значительно сократить выбросы CO 2 от автомобилей. Важный проект в этой области принадлежит Google. Проект Green Light («Зеленый свет») в настоящее время используется в 14 городах, и вскоре к ним присоединятся другие.

Google работает над Green Light уже около года, сообщает Wall Street Journal. Для реализации «зеленой волны» не потребуется никакого нового оборудования. Проект будет использовать данные, собранные непосредственно с новых автомобилей, подключенных к интернету, или из навигационных приложений на телефонах водителей. Это может помочь городам корректировать время работы светофоров, чтобы лучше согласовывать их с реальными схемами дорожного движения. Сами автомобили по сути служат датчиками.

Google Green Light используется, в частности, в Абу-Даби, Гамбурге, Сиэтле и Калькутте. По данным Google, система может сократить остановки на перекрестках на 30%. Это должно иметь большое значение для сокращения выбросов углекислого газа. Исследования показывают, что из-за простоя на холостом ходу загрязнение воздуха на перекрестках примерно в 29 раз выше, чем на открытых дорогах.

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Google использует собственные данные, полученные от пользователей Google Maps, для оптимизации системы светофоров. Большим преимуществом является то, что это экономит дорогостоящие и трудоемкие исследования, которые обычно требуются для изменения времени сигнала светофора. Такие исследования требуют подсчета количества автомобилей на конкретном перекрестке в течение суток. В США это стоит около $5000 каждый раз, поэтому системы светофоров получают обновления только раз в пять лет.

Green Light стремится решить эту проблему. Когда города подписываются на проект, они получают информационную панель, которая дает им рекомендации по обновлению времени на определенных перекрестках. Важно отметить, что система Google на базе искусственного интеллекта оценивает, как меняются модели дорожного движения после обновления графиков работы светофоров, что позволяет городам измерять реальные результаты этих изменений.

В Сиэтле данные Green Light убедили специалистов по планированию дорожного движения обновить системы светофоров на пяти перекрестках, начиная с июня 2022 года. После последующего анализа эти обновления были сохранены на четырех перекрестках. Город продолжает использовать эту систему наряду с традиционными методами. В настоящее время у Green Light есть список ожидания, но проект быстро распространяется на новые города, о которых Google планирует объявить позже в этом году.