Amazon хочет догнать других технологических гигантов, инвестировав в генеративный ИИ (он же Generative Artificial Intelligence, GenAI).

Гигант электронной коммерции Amazon объявил, что потратит в общей сложности $230 млн на поддержку стартапов, работающих над генеративным искусственным интеллектом (GenAI). По данным TechCrunch, около $80 млн инвестиций пойдут на вторую программу Generative AI Accelerator Amazon Web Services (AWS).

Инвестиции направлены на то, чтобы позиционировать AWS как привлекательную облачную инфраструктуру для стартапов, разрабатывающих генеративные модели искусственного интеллекта для поддержки своих продуктов, приложений и услуг.

Группа хочет сделать большую часть нового транша доступной в виде кредитов для инфраструктуры AWS. Это означает, что деньги не могут быть переведены другим поставщикам облачных услуг, таким как Google Cloud и Microsoft Azure.

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Amazon обещает, что стартапы получат доступ к экспертам и технологиям Nvidia, представляющего партнера программы. Они также имеют право участвовать в программе Nvidia Inception Program, которая предлагает компаниям возможность связаться с потенциальными инвесторами и получить дополнительные консультационные ресурсы.

Программа GenAI Accelerator также значительно расширилась. Прошлогодняя когорта, в которую входил 21 стартап, получила всего лишь менее $300 000 в виде кредитов AWS Compute при общем объеме инвестиций около $6,3 млн.

Amazon вкладывает все больше и больше денег в GenAI. Деньги идут на создание инновационного центра AWS Generative AI стоимостью $100 млн, бесплатные кредиты для стартапов, использующих ключевые модели искусственного интеллекта, и модель Project Olympus. Все это происходит в то время, когда компания пытается догнать таких конкурентов, как Microsoft. Хотя Amazon утверждает, что ее различные подразделения в области генеративного ИИ достигли многомиллиардных продаж, компания считается неудачником в области генеративного ИИ.

Первоначально AWS планировала представить на своей ежегодной конференции в ноябре 2022 года собственную модель генеративного искусственного интеллекта, аналогичную ChatGPT OpenAI и под кодовым названием Bedrock, которая в конечном итоге стала сервисом хостинга модели Bedrock от Amazon. Но с тех пор старт был отложен.

Amazon также отказалась от ранних возможностей поддержать два ведущих стартапа в области искусственного интеллекта, Cohere и Anthropic. Позже компания попыталась инвестировать в Cohere, но получила отказ и была вынуждена согласиться на совместную инвестицию (хотя и крупную, на общую сумму $4 млрд) в Anthropic со своим главным конкурентом, Google.