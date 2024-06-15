На этой неделе глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер впервые назвал, когда это произойдет. Также стало известно, что изменило цены на криптовалюту на этой неделе.

В последние несколько недель в криптосфере доминировала политика США: с одной стороны, Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, четко позиционировал себя в лагере сторонников криптовалют. С другой стороны, были некоторые признаки того, что правительство действующего президента Джо Байдена также может отклониться от своего антикриптовалютного курса.

После наложения вето на законодательную инициативу, которой ждала криптоиндустрия две недели назад, эти надежды рассеялись.



Не менее впечатляющим для отрасли стало первоначальное одобрение спотовых ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США. С чисто технической точки зрения ведомство пока только отказалось вносить изменения в документы, которые оно запросило у заявителей. С юридической точки зрения: одобрены документы 19b-4, но для допуска к торговле необходимы документы S-1.

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Аналитики на этой неделе в основном согласились, что окончательное одобрение ETF было всего лишь формальностью. Однако оставалось неясным, сколько времени это займет на самом деле. После одобрения ETF обычно доступны на следующий торговый день.

На этой неделе ситуацию прокомментировал лично глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер. Он выступал на слушаниях в Сенате на этой неделе, и его спросили об ETF на Ethereum.



"Отдельные эмитенты все еще работают над процессом регистрации. Он проходит гладко", - сказал Генслер.

Он предполагает, что ETF будут одобрены к концу лета. В своем заявлении глава ведомства также указал, что ETF-фьючерсы на Ethereum и сами фьючерсы на Ethereum уже давно разрешены к торговле.

Фьючерсы на Ethereum — это деривативы, которые повторяют цену токена ETH 1:1, а ETF на фьючерсы на Ethereum — это фонды, которые инвестируют в эти деривативы. Спотовые Ethereum-ETF, которые сейчас должны быть одобрены, инвестируют непосредственно в токены ETH.

Однако Генслер не стал комментировать другой вопрос: следует ли классифицировать токены ETF как ценные бумаги согласно законодательству США. В прошлом Генслер часто давал понять, что рассматривает практически все криптоактивы (кроме биткоина) как ценные бумаги в соответствии с законодательством США. Что касается Ethereum, он всегда избегал четких заявлений.

Так было и в этот раз. Многие в криптоиндустрии интерпретировали одобрение спотовых ETF как означающее, что власти признали, что ETH не является ценной бумагой (а товаром, то есть на самом деле сырьем, таким как нефть или золото).

Что касается развития рынка на этой неделе, то оно было явно отрицательным в течение 7-дневного периода.

Биткоин снова упал значительно ниже отметки в $70 000, и утром в субботу, 15 июня, торгуется в районе $66 000.

Макроэкономический уровень вновь вызвал движение монет. В среду днем, 12 июня, рынок криптовалют вырос после публикации данных по инфляции в США: они показали более слабое ценовое давление, чем ожидалось. Это может дать Федеральной резервной системе США больше возможностей для снижения процентных ставок, что, в свою очередь, будет благоприятно для криптовалюты.

Но вечером рынок снова развернулся – из-за Федеральной резервной системы США. Процентные ставки остались без изменений, что во многом и ожидалось. В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в этом году может быть только одно снижение процентной ставки. И поэтому рынок криптовалют снова пошел вниз. Это привело к явным потерям цен в течение 7-дневного периода.