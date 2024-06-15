Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
Майнинговая компания из Праги Braiins будет поставлять первое оборудование для майнинга, произведенное в Европе.

Чешская биткоин-майнинговая компания Braiins известна старейшим майнинг-пулом, который с 2010 года «добыл» более 1,25 млн BTC. Также она известна собственным программным обеспечением для ASIC-майнеров, которое обеспечивает простую настройку и эффективное управление включенными майнинговыми устройствами.
Мини-майнер BMM 100. Источник: домашняя страница Braiins
Теперь Braiins выпустила свой собственный майнер BMM 100, который компания представила в Праге, родном городе компании, на выставке BTCPrague.
Мини-майнер BMM 100, вид сверху. Источник: домашняя страница Braiins
Мини-майнер BMM 100 — это небольшое и простое устройство для добычи цифровых монет. Алюминиевый корпус имеет высоту почти 7 см, ширину 13,4 см и глубину 21,4 см. Майнер весит всего 1,25 кг. Он оснащен платой с четырьмя чипами для майнинга BM1366, которые обеспечивают хешрейт 1 терахеш в секунду при потребляемой мощности 40 Вт. Разгон возможен до 55 Вт.

Плата управления BCB 100, на которой предустановлено собственное программное обеспечение BraiinsOS+, имеет 4 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти и интерфейс Ethernet и SD-карту. Майнер от Braiin готов к работе со Stratum 2, а также относительно тихий — 40 децибел.
Плата управления устройства. Источник: домашняя страница Braiins.
Размер дисплея составляет примерно 6 х 4 см, разрешение 320 х 240 пикселей. Это позволяет отображать данные майнинга, такие как текущий хешрейт и температура. Дисплей также можно использовать в качестве часов или для отображения курса биткоина.

реклама

Желающие уже могут его приобрести за 225 евро на выставке BTCPrague. Мини-майнер BMM 100 также можно предварительно заказать на домашней странице Braiins за $199. К заказу также прилагаются бесплатное руководство по майнингу биткоинов и глоссарий по майнингу, каждый из которых стоит 14 евро.
Мини-майнер BMM 100 на стенде Braiins на выставке BTCPrague. Источник: Х
При сравнении мини-майнера BMM 100 с аналогичными конкурирующими продуктами становится ясно, что первое устройство для домашнего майнинга Braiins на самом деле не предлагает каких-либо серьезных преимуществ с точки зрения размера, цены, шума и энергопотребления/эффективности. Например, Bitaxe 401 Supra использует более эффективные чипы для майнинга с 17,5 Дж/ТХ. Майнер Avalon Nano 3 от Canaan Inc. дешевле на 120 евро и при 4 TH/s также более мощный и несколько энергоэффективней, чем BMM 100.

Вероятность найти блок с такими майнинговыми устройствами пока очень мала. Но новый игрок на домашнем рынке майнинга, очевидно, помогает заинтересовать больше людей процессом майнинга и криптовалютами, а также способствовать децентрализации сети биткоина.

#майнинг #криптовалюты #bmm 100 #braiins #мини-майнеры
+
Написать комментарий (0)
Дональд Трамп поддержал майнинг биткоинов: все BTC должны быть добыты в США
Trezor представила новый аппаратный кошелек для криптовалют Safe 5
Стало известно, когда ETF на Ethereum придут в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
19
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
6
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
4
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
27
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
5
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
10
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+
RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов
2
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
40
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
86
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
175
Правда и ложь о Genshin Impact
6
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
10
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
2

Сейчас обсуждают

LovePc
11:58
То есть без 32 гб/с, не видать в пропускной способности в 1,5 ТБ/с? Да? Ну и нахер тогда этот недоапргрейд нужен будет, 32 Гб видеопамяти тоже не предвидится. Кастрированной получается 50 RTX. Ни о к...
Micron начала поставки образцов памяти GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с
John Doe
11:56
Тупость пишешь ты. Расскажи, как твои птицы мне помогут избавиться от гостинга в uboat? Нахрeн ты это сюда приплёл?
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Смотрю за 404
11:56
Не знаю, я от своего атлона х2 еще при ддр2 667 избавился)), и забыл про амд как страшный сон на многие годы, до выхода 3й резины. А квада оставил (даже сейчас живой и пашет как офисный).
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Китя
11:52
Хочешь сказать что Атлон 64 не запустим с DDR2 OCZ Gold 1100МГц.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Vorvort
11:51
Почему Набиулина ещё не расстреляна за вывод на Запад 300 млрд. $?
Британские геймеры обвинили Valve в завышении цен в Steam и подали иск на $834 млн
Китя
11:48
Ну вот теперь давай Атлон 64 запустим с DDR2 OCZ Gold 1100МГц и получим результат в aida64 тест задержка памяти будет не 55ns. а явно больше. Ну сейчас то согласен ?
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Дмитрий Бурнинов
11:45
Прожекторы Пу. Постройте лучше в России.
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
Смотрю за 404
11:43
Не поверишь, я даже ддр2 1300 в руках держал)) Ты конкретно покажи дурачка кусок, где я говорил что 800 это мах? Вот сейчас скажу что ддр2 были 533 сл4, 667 сл5, 800 сл5-6 - по дефолту, если тайминги ...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Tarment
11:34
Ты написал абсолютную тупость К тому же шлейфы эти очень редки, вот ДЛСС в Гоствайр Токио, смотрим на птиц, они очень далеко, притом никаких шлейфов нет
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Сергей Анатолич
11:33
Меня бы кто нибудь поощрил хотя бы на $1 млн. ...🥹
Акционеры Tesla второй раз проголосовали за поощрение Илона Маска суммой в $56 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем