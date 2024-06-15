Майнинговая компания из Праги Braiins будет поставлять первое оборудование для майнинга, произведенное в Европе.

Чешская биткоин-майнинговая компания Braiins известна старейшим майнинг-пулом, который с 2010 года «добыл» более 1,25 млн BTC. Также она известна собственным программным обеспечением для ASIC-майнеров, которое обеспечивает простую настройку и эффективное управление включенными майнинговыми устройствами.

Мини-майнер BMM 100. Источник: домашняя страница Braiins

Теперь Braiins выпустила свой собственный майнер BMM 100, который компания представила в Праге, родном городе компании, на выставке BTCPrague.

Мини-майнер BMM 100, вид сверху. Источник: домашняя страница Braiins

Мини-майнер BMM 100 — это небольшое и простое устройство для добычи цифровых монет. Алюминиевый корпус имеет высоту почти 7 см, ширину 13,4 см и глубину 21,4 см. Майнер весит всего 1,25 кг. Он оснащен платой с четырьмя чипами для майнинга BM1366, которые обеспечивают хешрейт 1 терахеш в секунду при потребляемой мощности 40 Вт. Разгон возможен до 55 Вт.

Плата управления BCB 100, на которой предустановлено собственное программное обеспечение BraiinsOS+, имеет 4 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти и интерфейс Ethernet и SD-карту. Майнер от Braiin готов к работе со Stratum 2, а также относительно тихий — 40 децибел.

Плата управления устройства. Источник: домашняя страница Braiins.

Размер дисплея составляет примерно 6 х 4 см, разрешение 320 х 240 пикселей. Это позволяет отображать данные майнинга, такие как текущий хешрейт и температура. Дисплей также можно использовать в качестве часов или для отображения курса биткоина.

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Желающие уже могут его приобрести за 225 евро на выставке BTCPrague. Мини-майнер BMM 100 также можно предварительно заказать на домашней странице Braiins за $199. К заказу также прилагаются бесплатное руководство по майнингу биткоинов и глоссарий по майнингу, каждый из которых стоит 14 евро.

Мини-майнер BMM 100 на стенде Braiins на выставке BTCPrague. Источник: Х

При сравнении мини-майнера BMM 100 с аналогичными конкурирующими продуктами становится ясно, что первое устройство для домашнего майнинга Braiins на самом деле не предлагает каких-либо серьезных преимуществ с точки зрения размера, цены, шума и энергопотребления/эффективности. Например, Bitaxe 401 Supra использует более эффективные чипы для майнинга с 17,5 Дж/ТХ. Майнер Avalon Nano 3 от Canaan Inc. дешевле на 120 евро и при 4 TH/s также более мощный и несколько энергоэффективней, чем BMM 100.

Вероятность найти блок с такими майнинговыми устройствами пока очень мала. Но новый игрок на домашнем рынке майнинга, очевидно, помогает заинтересовать больше людей процессом майнинга и криптовалютами, а также способствовать децентрализации сети биткоина.