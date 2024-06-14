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Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
17 июня будет презентован новый танк Leopard 2 A-RC 3.0. Новая разработка Leopard 2 опирается на необитаемую башню, улучшенные системы защиты и сменное основное вооружение.

Оборонная выставка Eurosatory 2024 пройдет в Париже 17 июня. Там будет представлен основной боевой танк Leopard 2 A-RC 3.0 — новейшая версия немецкой серии танков Leopard. За несколько дней до официальной презентации стали известны подробности и изображения нового танка.

Фото: KNDS Производителем Leopard 2 A-RC 3.0 является немецко-французская компания KNDS, которая также занимается созданием основной наземной боевой техники (MGCS). Этот танк заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc примерно с 2040 года. Первые Leopard 2 были выпущены в 1979 году. Leclerc используется с 1990 года.
Фото: KNDS Leopard 2 A-RC 3.0 может представлять собой временное решение для перехода от Leopard 2 к MGCS. Это ставит его в прямую конкуренцию Rheinmetall Panther KF51, который, по крайней мере неофициально, также позиционировался как переходная модель к MGCS.

По сравнению с KF51 и Leopard 2 у A-RC 3.0 есть огромное преимущество: башня основного боевого танка необитаемая. Весь экипаж сидит в корпусе танка.

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Такие башни считаются логичным развитием боевых танков. Экипаж лучше защищен в корпусе. Башню можно сделать более компактной и с меньшим бронированием, что снизит вес техники. А поскольку танк меньше, в него труднее попасть. По данным KNDS, высота башни составляет 2,44 метра.

Фото: KNDS Однако реального боевого опыта применения таких башен на основных боевых танках до сих пор нет. США хотят использовать такую башню на новом танке M1E3, который должен поступить на вооружение не раньше 2029 года.

Ближе всего к готовому к производству основному боевому танку с необитаемой башней находится Россия с Т-14 «Армата». 

Экипаж сокращен до 3-х человек (командир, наводчик и водитель), поскольку отпадает необходимость в заряжающем. A-RC 3.0 может произвести до 3 выстрелов за 10 секунд. По данным KNDS, количество «готовых патронов», то есть боеприпасов, готовых к стрельбе, больше, чем у Leopard 2. Всего у него 42 снаряда, из которых только 15 являются «готовыми патронами».

Особенностью башни является то, что она может быть оснащена 120-мм пушками НАТО (L55 и L44), новой 130-мм пушкой от Rheinmetall и 140-мм версией ASCALON от KNDS. ASCALON и 130-мм пушка от Rheinmetall также являются вариантами для основного вооружения MGCS.

Автопушка на башне управляется дистанционно. Она также может действовать автономно и, следовательно, иметь возможность автоматически бороться с дронами и другими летающими угрозами.

Калибр был выбран 30 мм. Это стандартный калибр НАТО. Несколько других производителей оружия также работают над 30-мм пушками с дистанционным управлением.

Отдельная пусковая установка управляемых ракет и барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) может применяться по целям как в пределах видимости, так и за ее пределами. Как и KF51, ее можно сложить. Когда она не используется, то надежно хранится в башне.
Ракетница развернута. Белый наконечник — это головка искателя боеприпасов Loitering. Фото: KNDS
Танк также оснащен всей необходимой сенсорной техникой, система управления огнем полностью цифровая. Это означает, что основной боевой танк подготовлен так, чтобы в дальнейшем им можно было управлять полностью дистанционно - т.е. при необходимости совершенно без экипажа.

Для активной защиты Leopard 2 A-RC 3.0 имеет систему защиты APS, способную перехватывать летящие снаряды и существенно повышать защиту экипажа. APS можно узнать по двум черным конструкциям на крыше башни, которые напоминают систему израильской армии.
Фото: KNDS
Система автоматически обнаруживает приближающиеся ракеты и гранаты и взрывает их, если есть риск попадания. Снаряды выпускаются в сторону приближающейся угрозы, уничтожая ее.

В отличие от своих предшественников, Leopard 2 A-RC 3.0 изначально проектировался для использования реактивной брони. Как видно на фотографиях, она установлена с боковыми и передней верхней частью бака. На современных боевых танках «пакеты» динамической защиты дооснащаются и обычно крепятся на специальных стойках.

Общий вес Leopard 2 A-RC 3.0 можно сохранить на уровне менее 60 тонн благодаря низкой башне. Это существенно меньше, чем у 64-тонного Leopard 2A7 или почти 70-тонного Leopard 2A8. Длина указана почти 8 метров (11,17 метра с пушкой), ширина танка 3,77 метра. Двигатель мощностью 1500 л.с. разгоняет Leopard 2 A-RC 3.0 до скорости более 65 км/ч. На одном полном баке должен быть обеспечен запас хода по дороге в 460 километров.

#германия #военная техника #leopard 2 #танк
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