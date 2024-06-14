Изобретатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что мем-криптовалюты (они же мем-коины) полезны экономике. Криптопредприниматель Майк Новограц также является сторонником таких активов.

Изобретатель Ethereum Виталик Бутерин недавно заявил, что мем-коины полезны. Большая часть криптосообщества рассматривает мем-криптовалюты как бессмысленные активы, которые часто больше напоминает мошенничество. Всё началось с того, как известный сторонник Ethereum под ником 0xDesigner недавно пожаловался на состояние крипторынка. Он не понимает, почему мем-коины могут иметь определенное значение и почему это все еще доминирующая тенденция.

По данным CoinMarketCap, мем-коины снова стали самой горячей тенденцией на рынке криптовалют. В настоящее время только среди 100 крупнейших криптовалют есть 7 мем-коинов.

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0xDesigner считает эту ситуацию плохой. Мем-коины более популярны для диких спекуляций, чем любой другой тип инвестиций. Соответственно, волатильность этих криптовалют чрезвычайно высока, что, в свою очередь, привлекает больше спекулянтов.





«Каждый цикл расширяет функциональность и возможности криптовалюты», — написал 0xDesigner.

Поэтому он считает бессмысленным то пристальное внимание, которое некоторые пользователи уделяют мем-коинам. Нет убедительных представлений о том, как они влияют на повседневную жизнь или улучшают ее.

Для 0xDesigner мем-криптовалюты — это, прежде всего, продукт, служащий для развлечений. Однако они вредны для криптовалют в целом. Виталик Бутерин опровергает эту точку зрения в посте от 12 июня на платформе X.

По словам Виталика Бутерина, мем-коины на практике решают целый комплекс задач. Например, они способны предоставить пользователю больше конфиденциальности. Часто можно перевести их с более низкой комиссией.

Кроме того, по словам Бутерина, они служат для децентрализации социальных сетей и используются на рынках предсказаний — то есть торговых площадках, которые используются для спекуляций о наступлении определенного события.

Бутерин считает, что мем-коины также могут быть потенциально полезны в качестве токенов управления, позволяя проводить голосование в различных сообществах без цензуры.

Однако Бутерин не уточнил, какие именно мем-коины он имел в виду. Он пока не ответил на дополнительные вопросы по поводу своего комментария. Некоторые пользователи считают, что этот пост являелся критикой по отношению к экосистеме Cardano. Cardano считается старейшим и одним из самых многообещающих конкурентов Ethereum.

Крупнейший мем-коин, Dogecoin (DOGE), смог создать базу пользователей, которые также используют монету в качестве средства платежа. Dogecoin управляет собственным блокчейном. Помимо своей чрезвычайной волатильности, остальные топовые мем-коины до сих пор выделялись только своей бесполезностью.

Майк Новограц, управляющий директор Galaxy Digital, также недавно прокомментировал мем-коины. В среду, 12 июня, он опубликовал в своем аккаунте X отрывок из интервью, в котором объяснил позитивный взгляд на такие криптовалюты.

Соответственно, они выгодны для экономики, стимулируя инвестиции.





«Мем-коины, независимо от того, являетесь ли вы сторонником или нет, стали краеугольным камнем криптоэкономики», — написал он.

«Люди зарабатывают на этом состояния», — объяснил он, имея в виду как изобретателей токенов, так и инвесторов. Новограц игнорирует тот факт, что каждая прибыль должна финансироваться другим пользователем, который покупает по еще более высокой цене.

Помимо высокой прибыли, инвестирование в мем-коины также приводит к большим потерям. Новограц оценивает общую стоимость всех мем-коинов в $60 миллиардов. Агрегаторы данных CoinMarketCap и CoinGecko дают примерно аналогичную оценку — $54 и $57 млрд.