Будучи президентом США, Дональд Трамп хотел запретить Tiktok. Но теперь эта платформа как раз подходит Трампу в предвыборной кампании: всего через несколько часов после регистрации его аккаунт уже насчитывает более двух миллионов подписчиков.

После того как бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным по всем пунктам обвинения в попытке дать деньги за молчание некоторым людям, первоначальные опросы показывают, что он потерял поддержку населения. Теперь его сторонники, вероятно, ищут новые способы поднять рейтинг кандидату.







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Трамп и его предвыборный штаб, похоже, считают необходимым размещать рекламу на ранее незадействованной в предвыборной гонке площадке — в TikTok. Будучи президентом США, Трамп пытался запретить китайскую платформу, которая пользуется особой популярностью среди молодежи в США.

Следует отметить, что аккаунт в Tiktok есть и у действующего президента США Джо Байдена, который будет баллотироваться на выборах в США в ноябре 2024 года. Байден подписал закон только в апреле 2024 года, который вынудил компанию Bytedance, материнскую компанию Tiktok, продать приложение. Альтернатива: запрет TikTok в США.

Тем временем команда Трампа заявила, что не предоставит Байдену и демократам платформу и постарается донести повестку экс-президента до каждого уголка интернета и каждого округа страны. Tiktok с 170 миллионами пользователей в США привлекает молодую аудиторию, пишет CNN.

Почти триумфальный приход в Tiktok еще раз показывает, что Трамп и его команда знают, как работать над привлечением общественного внимания. Генеральный директор организации боевых искусств Ultimate Fighting Championship (UFC) считается своего рода доверенным лицом Трампа. Именно он озвучил видеоролик, презентуя Трампа на платформе.







«Президент сейчас в TikTok», — заявляет Уайт в начале ролика.





Называя Трампа «президентом», Уайт показывает, что он один из тех сторонников Трампа, которые не признают избрание Джо Байдена президентом США в 2020 году. Затем в видео Tiktok Трамп объясняет, что для него большая честь сейчас находиться в Tiktok. Затем Трампа можно увидеть во время мероприятия UFC.

Первое видео Трампа было просмотрено более 36 миллионов раз и собрало 2,2 миллиона лайков менее чем за 24 часа после публикации. Имея 2,1 миллиона подписчиков, Трамп скоро привлечет в Tiktok куда больше сторонников, чем сейчас имеется на его своей собственной платформе Truth Social. Там за ним следят более семи миллионов пользователей.

У нынешнего президента США в Tiktok всего чуть менее 340 000 подписчиков. Его дебютный пост по случаю Супербоула в феврале 2024 года собрал около десяти миллионов просмотров.