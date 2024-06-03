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kosmos_news
Renault представляет электрическую машину скорой помощи будущего
Концептуальный автомобиль U1st Vision предназначен для доставки предметов медицинского назначения в отдаленные районы.

Поддерживаемый Renault проект «The Software République» представил U1st Vision, концептуальный автомобиль, который можно использовать в качестве машины скорой помощи. Как поясняет Renault в своем пресс-релизе, модульный автомобиль предназначен для оказания различных услуг, включая медицинскую помощь.
U1st Vision. Фото: Renault 
Автомобиль может служить мобильной станцией скорой помощи. Оборудование внутри позволяет диагностировать и контролировать заболевания и предназначен для оказания поддержки пациентов в отдаленных регионах.

Инструмент с искусственным интеллектом помогает в работе этой своего рода передвижной станции скорой помощи. В импровизированном лазарете на колёсах работает фельдшер. Также предлагаются телефонная связь со специалистами. Renault сотрудничает с различными компаниями, которые предлагают, среди прочего, быстрый анализ проб мочи, проверку слуха и бесконтактный мониторинг жизненно важных функций.

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Скорая помощь — лишь одно из многих возможных применений автомобиля. По заявлению Renault, U1st Vision также может использоваться в качестве мастерской по ремонту велосипедов, станции переработки различных материалов или в качестве инструмента планирования или мониторинга для государственных и частных поставщиков услуг.

Транспортное средство состоит из двух частей: мультисервисного модуля самообеспеченности и платформы FlexEVan для легких электрических коммерческих автомобилей. Renault также хочет использовать новую платформу для следующего поколения электрических фургонов, как недавно объявила компания.

Концепт U1st Vision был представлен The Software République, совместным проектом семи компаний, включая Renault Group и Thales. Останется ли концепция прежней или она реализована, будет зависеть от того, наберется ли достаточно клиентов.

#электромобиль #автомобиль #renault #скорая помощь
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