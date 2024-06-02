После взлома Ticketmaster пострадало 560 миллионов посетителей концертов. Также атакован банк Santander - хакеры угрожают опубликовать данные клиентов.

Американский оператор, предлагающий билеты на концерты, Ticketmaster подтвердил сообщения о кибератаке, которая может затронуть 560 миллионов клиентов. Материнская компания Ticketmaster Live Nation Entertainment проинформировала Комиссию по ценным бумагам и биржам США об утечке данных в пятницу, 31 мая. Компания заявила, что заметила хакерскую атаку 20 мая и поручила специализированным компаниям провести расследование.

Источник изображения: REUTERS

Хакерская группа ShinyHunters ранее объявила о кибератаке на Ticketmaster в даркнете и предложила на продажу данные 560 миллионов клиентов, включая их имена, адреса и данные кредитных карт. Группа хакеров потребовала выкуп в размере $500 000.







«Мы работаем над тем, чтобы минимизировать риск для наших пользователей и билетной платформы, уведомили правоохранительные органы и сотрудничаем с ними», — заявили в Live Nation.

реклама

Сообщается, что инцидент «не окажет существенного влияния на общий бизнес или финансовое положение».

Сообщается, что ShinyHunters также стоят за кибератакой на банк Santander. Как сообщает BBC, хакерская группа утверждает, что располагает банковскими реквизитами 30 миллионов клиентов. Между тем, ИТ-системы Santander не должны быть затронуты. По мнению банка, финансовые операции в безопасности.

По данным Bleeping Computer, ShinyHunters утверждает, что получила доступ к системам Santander и Ticketmaster через личные учетные данные сотрудника компании облачного хранения Snowflake. Однако это заявление вызывает сомнение.

Хакерская группа ShinyHunters стала известна в 2020 году, когда, по данным Министерства юстиции США, разместила в интернете огромные объемы данных клиентов более чем 60 компаний. В январе член группировки из Франции был приговорен в Сиэтле к трем годам тюремного заключения и выплате $5 млн в качестве компенсации.

Тем временем стало известно, что жертвой кибератаки стал и австралийский поставщик билетов Ticketek. Компания не раскрыла масштабы утечки данных, однако правительство Австралии заявило, что от нее могут пострадать «многие австралийцы».

Ticketmaster была приобретена в 2010 году компанией Live Nation, которая стала мировым гигантом в индустрии мероприятий. Ticketmaster подвергался критике в США на протяжении десятилетий из-за комиссий и стоимости билетов. На прошлой неделе Министерство юстиции США подало антимонопольный иск, обвинив Ticketmaster и Live Nation в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке с целью повышения цен на билеты и вытеснения конкурентов с рынка.