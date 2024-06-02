Затем, расплавленное топливо будет детально исследовано.

Вскоре робот будет удалять расплавленное ядерное топливо из разрушенного японского ядерного реактора в Фукусиме. На этой неделе владелец электростанции TEPCO доказал, что это возможно сделать с помощью робота с дистанционным управлением. Испытание на атомной электростанции планируется провести позднее, а результаты должны быть известны в октябре или чуть раньше.

Атомная электростанция «Фукусима». Фото: EPA / JIJI PRESS

Для деликатной работы компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) хочет использовать выдвижой роботизированный манипулятор, который удалит остатки топлива из защитного контейнера реактора №2.

Фактически работы должны были начаться в конце 2021 года, однако старт неоднократно откладывался.

Во время демонстрации технологии в Кобе (западная Япония), где был разработан робот, манипулятор медленно опускали по телескопической трубе к куче гравия, где он поднимал небольшой камень. Об этом сообщает информационное агентство AP News.

реклама

Однако во время запланированного испытания на АЭС будет удалено всего 3 грамма материала.



«Мы считаем, что предстоящие испытания являются чрезвычайно важным шагом для непрерывного проведения будущих работ по выводу из эксплуатации станции», — сказал Юсуке Накагава из TEPCO.

По его словам, «важно проводить сбор материала безопасно и медленно». Затем он будет изучен, чтобы лучше понять процесс вывода из эксплуатации электростанции. В начале года TEPCO уже использовала 4 мини-дрона на реакторе №1 для фотографирования остановки внутри реактора.

В трёх поврежденных реакторах АЭС имеется все еще примерно 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива. По мнению TEPCO и правительства Японии, работы над реакторами должны быть завершены через 30–40 лет, однако критики считают этот график слишком оптимистичным.