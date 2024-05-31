Люди из шести разных стран были опрошены на предмет использования ими инструментов генеративного искусственного интеллекта. Очень немногие из них используют их в повседневной жизни, однако многие полагают, что они окажут серьезное влияние.

Исследование Оксфордского университета и Института изучения журналистики Reuters показывает, что чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, в настоящее время практически не используются в повседневной жизни. Целью исследования было выяснить, насколько распространен в настоящее время генеративный ИИ и как он используется.

ChatGPT еще не вошел в повседневную жизнь большинства людей

В онлайн-опросе приняли участие около 2000 человек из шести разных стран. Оказывается, ChatGPT — самый известный инструмент генеративного искусственного интеллекта. Тем не менее, лишь немногие из опрошенных используют его каждый день.

В Японии около одного процента респондентов ежедневно используют ChatGPT, во Франции и Великобритании — около двух процентов, а в США самый высокий уровень ежедневного использования — семь процентов. Большинство людей слышали об ИИ-инструментах.

реклама

Такие инструменты широко известны, но от 20 до 30 процентов опрошенных никогда не слышали о них. ChatGPT считается наиболее используемым инструментом и в два-три раза более распространенным, чем Google Gemini и Microsoft Copilot, которые занимают второе и третье места.

Молодые люди значительно чаще используют ИИ: 56% людей в возрасте от 18 до 24 лет хотя бы раз использовали ChatGPT, тогда как среди людей старше 55 лет эта доля снижается до 16%.

28% респондентов говорят, что они использовали генеративный искусственный интеллект для создания таких медиа, как текст, изображения, аудио, код или видео. Около четверти использовали его для получения информации, и только два процента использовали ИИ для получения последних новостей.

Респонденты полагают, что ИИ окажет серьезное влияние на многие отрасли. 66% ожидают, что средства массовой информации и наука окажутся под сильным влиянием ИИ. 51% опрошенных считают, что политические партии также находятся под значительным влиянием ИИ.

Однако доверие людей распределяется по-разному. Около половины считают, что ученые и медицинские работники будут использовать ИИ ответственно. Менее трети верят, что компании, занимающиеся социальными сетями, политики и средства массовой информации будут ответственно использовать технологии.

Респонденты также высказали свое мнение по поводу использования ИИ для новостей. В целом люди предпочитают новости, созданные человеком, новостям, созданным искусственным интеллектом. Однако это также зависит от темы. Когда речь идет о новостях, таких как мода или спорт, респонденты считают, что ничего страшного, если они в основном создаются искусственным интеллектом. Для «сложных» тем, таких как международные отношения и политика, предпочтение отдается автору-человеку.

Около половины опрошенных считают, что тексты должны быть помечены соответствующим образом, если они написаны ИИ. Все результаты опроса опубликованы на сайте Reuters Institute.