Сериал скоро появится в сети, хотя дата релиза пока не объявлена.

Самая продаваемая игра всех времен получит собственный сериал. Спустя 15 лет после того, как Minecraft был впервые представлен, Netflix анонсирует свой уникальный многосерийный фильм. Стриминговый сервис сотрудничает со шведской игровой студией Mojang Studios, разработавшей Minecraft.

Netflix выпускает сериал по игре Minecraft. Фото: Microsoft

Ни подробности сюжета, ни дата выхода неизвестны. В тизере Netflix только обещает «скоро» представить сериал, а это означает, что релиз, вероятно, не заставит себя ждать.







Netflix также заявляет, что это будет «оригинальная история с новыми персонажами», которая «покажет Minecraft с новой точки зрения».

Mojang Studios еще в 2012 году получила предложения из Голливуда о покупке прав на сериал Minecraft. На тот момент студия-разработчик отказалась. Теперь, похоже, они приняли не одно, а два предложения. Помимо запланированного сериала Netflix, в кинотеатрах также выйдет фильм «Майнкрафт». Премьера игрового фильма с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа в главных ролях запланирована на апрель следующего года.