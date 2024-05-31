Строительство нового класса военных кораблей Китая (Type 076) продвигается быстрыми темпами. Вероятно, судно будет значительно больше своего предшественника.

Постепенно формируется новый класс китайских военных кораблей. Type 076 — десантный корабль с большой открытой полетной палубой. Он также должен иметь катапульты и тормозные устройства, чтобы помимо вертолетов авианосец мог использовать боевые беспилотники и дроны.

Так мог бы выглядеть Type 076, когда он будет закончен. Изображение: Китайская армия

Как показывают спутниковые снимки, по размерам Type 076 находится между крупнейшим в настоящее время десантным кораблем Китая Type 075 и крупнейшим авианосцем Китая «Фуцзянь». Как сообщает The War Zone 29 мая, кабина экипажа Type 076 значительно шире, чем у Type 075.

Type 076. Фото: Twitter

Официальных подробностей о Type 076 мало. Как видно на фотографиях, его длина составляет около 263 метров, а ширина — 43 метра. Это делает его на 24 метра длиннее и на 11 метров шире, чем Type 075, на 53 метра короче и на 41 метр уже, чем «Фуцзянь».

По размерам Type 076 наиболее близко соответствует USS America, длина которого составляет 260 метров, но ширина всего 32 метра. Корабли класса America предназначены для размещения истребителей F-35B и MV-22 Osprey. Однако первые два корабля класса America не имели установленной внутри корабля гофрированной (или сборной) палубы, с которой можно было спускать на воду десантные корабли с автомобилями, грузовиками и танками. Она будет установлена только в будущих версиях корабля.

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Неизвестно, имеет ли Type 076 еще и гофрированную палубу. Однако у меньшего Type 075 есть одна, с которой можно запускать суда на воздушной подушке и бронированные десантные машины.

На фотографиях Type 076 также видна прямоугольная кабина экипажа, которая, как и у Type 075, не закруглена на концах. Однако форма все равно может измениться в ходе строительных работ. Сообщения за 2020 и 2021 годы предполагают, что корабль может иметь электромагнитные катапульты. Хотя Type 076 в принципе также пригоден для реактивных самолетов, до сих пор не было никаких признаков того, что Китай будет работать над самолетом с коротким или вертикальным взлетом для десантных кораблей.

Тем не менее, большая палуба Type 076 подойдет для крупномасштабных операций с запусками дронов, способных выполнять различные задачи. Возможности дронов варьируются от наблюдения и разведки, радиоэлектронной борьбы, поддержки крупных авианосцев до поддержки морской авиации.

Эти возможности также дают китайской армии дополнительную гибкость вблизи побережья, включая возможную военную операцию против Тайваня или расширение территориальных претензий в Южно-Китайском море. Type 076 может помочь продвинуть границы обороны дальше от берегов Китая.

Великобритания уже испытала различные дроны на корабле класса Queen Elizabeth, в том числе Mojave компании General Atomics. Дрон подходит для морского наблюдения, противолодочной борьбы, раннего предупреждения с воздуха и даже наземных атак.

Прогресс, достигнутый Китаем в создании Type 076 за последние 8 месяцев, впечатляет и демонстрирует усилия китайской армии по расширению своих военно-морских возможностей. Только с 2021 года Китай принял на вооружение 3 корабля Type 075, четвертый сейчас находится в стадии строительства. Работа над Type 076 вряд ли займет слишком много времени, и можно ожидать в ближайшее время четких указаний на то, как будет выглядеть окончательная конфигурация корабля.