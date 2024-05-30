Раскрыты функции ранжирования в Google и критерии девальвации (понижения выдачи сайтов).

Множество утекших в сеть документов Google дает беспрецедентный взгляд на поисковик, раскрывая некоторые ключевые элементы, которые компания использует для ранжирования контента. Тысячи документов, по всей видимости, поступающие из внутреннего хранилища Content API Google, были опубликованы на Github автоматическим ботом под названием yoshi-code-bot. Об этом в настоящее время сообщает SearchEngineLand, блог, специализирующийся на темах Google и SEO.

Код. Фото: Pexels В документации указано, что информация актуальна по состоянию на март 2024 года. Всего в документации API показано 2596 модулей с 14 014 атрибутами, но без указания значения отдельных факторов ранжирования. Утечку не следует недооценивать, ведь она позволяет заглянуть внутрь одной из самых успешных бизнес-моделей всех времен. Поиск Google принес материнской компании Alphabet прибыли на около 238 миллиардов долларов в 2023 году.

Эксперты по SEO во всем мире, которые заняты размещением веб-сайтов как можно выше в результатах поиска Google, имеют новые подсказки о том, как они могут повлиять на рейтинг. В среднесрочной перспективе станет ясно, можно ли эксплуатировать утечку. Поскольку информация об оценке факторов ранжирования отсутствует, они также рискуют провести оптимизацию в неправильном направлении.

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В документах раскрываются функции, которые пересчитывают рейтинг документа, а также различные причины отрицательного голосования за контент, включая неуместные ссылки, недовольство пользователей, основанное на сигналах поисковой выдачи, обзорах продуктов, местоположении, доменах с точным соответствием.

По словам Майкла Кинга из iPullRank, веб-мастерам необходимо «генерировать больше успешных кликов по более широкому спектру поисковых запросов и добиваться большего разнообразия ссылок, чтобы продолжать занимать верхние позиции».

Рэнд Фишкин из SparkToro цинично добавляет:

«Если бы был один универсальный совет, я бы его дал маркетологам. Если бы они могли что-то сделать, чтобы улучшить свой органический рейтинг в результатах поиска и улучшить трафик, им следовало бы создать заметный, популярный, узнаваемый бренд в своем пространстве, за пределами поиска Google».

В целом поиск Google в настоящее время претерпевает серьезные изменения. Google интегрирует все больше и больше функций искусственного интеллекта, таких как ранее подвергшиеся критике «Обзоры искусственного интеллекта». В них модель искусственного интеллекта Gemini обобщает содержимое сайтов в соответствии с вопросами пользователей, тем самым вытесняя ссылки на внешние веб-сайты. Появляется все больше сообщений о том, что обзоры ИИ, доступные в США, иногда содержат серьезную дезинформацию.