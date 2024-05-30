Китай запускает Big Fund III (Большой фонд III) для инвестиций. Он запущен после экспортных ограничений. Китай хочет разработать сложные системы электронной литографии.

Правительство Китайской Народной Республики вместе с местными банками и инвесторами создает еще один суверенный фонд благосостояния для полупроводниковой промышленности.

Ответственные лица собирают 344 миллиарда юаней, что соответствует примерно $47,45 млрд, сообщает газета Heise. Это третье издание Национального инвестиционного фонда индустрии интегральных микросхем, обычно называемого «Большим фондом» (Big Fund). В 2014 году он стартовал со 138,7 млрд юаней, затем в 2019 году — с 204 млрд юаней. По сегодняшнему обменному курсу сумма всех трех инвестиционных раундов составит примерно $90 млрд.

Изображение из открытых источников В число 19 спонсоров текущего фонда входят Министерство финансов Китая (17,4%), China Development Bank Capital (10,5%), Shanghai Guesheng Group (8,7%) и Китайский строительный банк (6,3%). Подготовка к запуску Big Fund III ведется с лета 2023 года. Тогда стали очевидны дальнейшие ограничения экспорта в Китай, которые с тех пор вступили в силу.

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Ограничения особенно коснутся систем электронной литографии от лидера мирового рынка ASML. Голландской компании разрешено продавать в Китай только технически устаревшие фотонаборные устройства, что существенно замедляет развитие новых производственных процессов. Однако со старыми производственными поколениями, так называемыми зрелыми узлами, китайские компании остаются важными клиентами ASML.

Ведущий китайский контрактный производитель чипов SMIC недавно смог внедрить 7-нанометровый процесс в серийное производство с использованием электронных литографических систем ASML. Сейчас Китаю предстоит реализовать гигантский проект: электронные литографические системы, которые используют технологию воздействия крайнего ультрафиолета (EUV) для тончайших структур чипов. Они настолько сложны, что даже такие известные компании, как Canon или Nikon, не производят соответствующие фотонаборные устройства серийно.

Однако, чтобы не отставать технологически, Китаю приходится создавать производителя литографических систем. Сообщается, что компания Huawei, среди прочих, исследует технологию EUV. Одной из крупных историй успеха фонда является запуск производителя памяти Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), чьи флэш-компоненты NAND могут конкурировать с флэш-компонентами Samsung, Micron и SK Hynix — например, в области быстрых твердотельных накопителей NVMe. Но есть и китайская DRAM, от ChangXin Memory Technologies (CXMT).

С другой стороны, предыдущие крупные фонды страдали от коррупционных дел и банкротств на миллиарды. Самым крупным из них, вероятно, стало банкротство контрактного производителя микросхем Hongxin Semiconductor Manufacturing Company (HSMC) в 2020 году. Сообщается, что одной из проблем является жесткая иерархия в компаниях. Якобы многие лица, принимающие решения, просто мало знают о полупроводниках.

Летом 2022 года Китай арестовал нескольких руководителей Big Fund II по обвинениям в коррупции. Целью Big Fund III является улучшение инвестиционной структуры.