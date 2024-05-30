А между тем новый ИИ GPT-5 от компании OpenAI уже проходит обучение.

После выпуска OpenAI GPT-4o (буква «o» означает omni) на прошлой неделе, модель ИИ уже поднялась в чартах (хит-парадах лучших чат-ботов). Они могут быть противоречивыми и не совсем открытыми, но продолжают доминировать в своей области.

Изображение: OpenAI

В известной таблице лидеров среди чат-ботов под названием Chatbot Arena от Hugging Face GPT-4o уже находится на первом месте — и по рейтингу в баллах значительно опережает Gemini 1.5 Pro или Flash от Google или Claude 3 Opus от конкурента Anthropic.

Итак, GPT-4o находится на первом месте с 1287 баллами, следующие места занимают разные версии Google Gemini 1.5 Pro. Затем идут более старые версии GPT-4 и, наконец, Claude 3 Opus. Интересным новым участником является китайский стартап 01.AI со своей новой моделью Yi, которая явно превзошла прибыль Alibaba. Mistral Large от французского стартапа Mistral AI не попал даже в топ-20.

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Рейтинг влияет не только на общую оценку, но и на различные параметры инструментов. GPT-4o от OpenAI также в настоящее время в лидерах, когда дело касается кодирования, более длинного ввода или английского языка; Gemini 1.5 Pro от Google превосходит только лидера рынка на китайском и французском языках. В таблице лидеров среди чат-ботов Chatbot Arena люди оценивают ответы моделей искусственного интеллекта.

GPT-4o, очевидно, является флагманской моделью OpenAI и уже используется в бесплатной базовой версии ChatGPT. Сфера использования (количество запросов) там ограничена, но если нужно в 5 раз больше запросов, то можно использовать платную версию ChatGPT Plus. Только там включен довольно быстрый голосовой вывод, который так впечатлил всех во время презентации.

Как долго GPT-4o останется флагманом, неясно. На этой неделе было объявлено, что OpenAI начала обучение GPT-5 — компания заранее обеспечила права на контент у крупных медиа-компаний, таких как Axel Springer, Le Monde, News Corp и Associated Press.

Mistral AI и Anthropic, вероятно, также представят в гонке новые модели ИИ в этом году, а на рынок выйдет самая сильная версия Llama 3. Компания xAI Илона Маска на днях собрала $6 миллиардов, и они также активно работают над конкурентом GPT-4o.